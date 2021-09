ALLEGRI MA NON TROPPO – LA JUVE PASSEGGIA A MALMOE (0-3), MAX SFERZA I SUOI: “IN ALCUNE SITUAZIONI POTEVAMO FARE MEGLIO, DOBBIAMO MIGLIORARE" – LAPO TWEET: “TESTA BASSA E TANTO LAVORO DA FARE MA STASERA BEL GIOCO: BRAVI” - PARI DELL’ATALANTA CONTRO IL VILLARREAL MENTRE LO YOUNG BOYS BATTE IL MANCHESTER DI CR7. GASP “ANCHE GLI SVIZZERI SONO UNA BELLA GATTA DA PELARE” – IL BAYERN DEMOLISCE I RESTI DEL BARCELLONA E IL CHELSEA DEVE RINGRAZIARE LUKAKU…

Testa bassa e tanto lavoro da fare, ma stasera bel gioco: bravi #FinoAllaFine — Lapo Elkann (@lapoelkann_) September 14, 2021

"Quando giochi in Champions c’è sempre attesa, e oggi anche la pressione per il debutto in trasferta dopo tre partite senza risultati", ha detto a Mediaset l'allenatore della Juve dopo il 3-0 conquistato in Svezia contro il Malmoe, prima vittoria stagionale bianconera. "I ragazzi hanno fatto una buona partita sul piano tecnico. In alcune situazioni potevamo fare meglio, dobbiamo migliorare. Ma il percorso iniziato il 14 luglio non cambia, i risultati condizionano il giudizio. Bisogna essere bravi a rimanere in equilibrio".

Vede il bicchiere mezzo pieno, Gian Piero Gasperini. Se per qualcuno il 2-2 ottenuto in esterna contro il Villarreal potrebbe lasciare qualche rammarico, non è così per il tecnico dell’Atalanta. “Il risultato mi soddisfa - ha esordito Gasp -, soprattutto per la personalità con cui abbiamo giocato. Il Villarreal è una squadra molto forte, ma siamo stati bravi su tutti gli aspetti. Dispiace solo per quei due gol: nella prima mezz’ora abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo iniziato a perdere palla al limite dell’area”.

Un raggruppamento, quello in cui si è ritrovata l’Atalanta, assolutamente in linea dopo la prima giornata: “Il girone è equilibrato - ha sottolineato il tecnico della Dea -, ma pure Emery diceva che anche lo Young Boys è una bella gatta da pelare, e se ne è accorto oggi il Manchester United: una squadra di tutto rispetto, e il loro campo in erba sintetica non aiuterà”.

Gasperini, dopo un inizio a rilento in campionato, è apparso comunque ottimista per quanto riguarda il proseguimento in Champions e in Serie A: “Il punto di oggi lo abbiamo ottenuto contro una squadra forte, e l’abbiamo meritato. Io nel finale, in superiorità numerica, ero pure convinto di poter vincere. Poi però ci ha salvato Musso. In Champions le partite sono più aperte, non ti ritrovi contro squadre chiuse che giocano con 9-10 effettivi al di sotto della linea del pallone, c’è più possibilità di giocare. In campionato poi ci sono stati troppi episodi determinanti contro di noi, accade troppo spesso, e negli ultimi dieci giorni ho potuto allenare solo 3 giocatori a causa delle nazionali... Comunque non sono alibi, adesso ci dedicheremo alle prossime 3 giornate di campionato”.

Risultati primo turno della prima giornata della fase a girone

Barcellona-Bayern 0-3 (Muller al 34', Lewandowski al 56' all'84')

Chelsea-Zenit 1-0 (Lukaku al 69')

Dyn. Kyiv-Benfica 0-0

Lilla-Wolfsburg 0-0

Malmoe-Juventus 0-3 (Alex Sandro al 23', rigore Dybala al 44', Morata al 46')

Villarreal-Atalanta 2-2 (Freuler al 7', Trigueros al 39'Danjuma al 74', Gosens all'83)

Siviglia-Salisburgo 1-1 (rigore di Sucic al 21', rigore di Rakitic al 42')

Young Boys-Manchester Utd 2-1 (Ronaldo al 13', al 66' pareggio di Moumi Ngamaleu.

Al 95' Siebatcheu)

