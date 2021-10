ALLEGROTTO QUESTO ALLEGRI - DALLA FIDANZATA MOLLATA SULL’ALTARE ALL’EX CONIGLIETTA DI PLAYBOY FINO A AMBRA SCARICATA SENZA UNA PAROLA: MAX SI CONFERMA UN TRIVELLONE VOTATO AL TRADIMENTO - IL FLIRT MAI CONFERMATO CON LA D’URSO: “È STATO SOLO UN GIRO DI FUMO, DA CUI SI È ALZATO UN POLVERONE”

Salvatore Riggio per corriere.it

L'addio ad Ambra

Era già tutto previsto, avrebbe cantato Riccardo Cocciante. Già perché dopo 4 anni Massimiliano Allegri non ha resistito e ha lasciato anche la sua ultima fidanzata, Ambra Angiolini. Senza una parola, pare. Tanto che la figlia dell'attrice Jolanda Renga parla apertamente di tradimento «in tutti i sensi». E del resto Max in campo sentimentale è stato sempre così.

Max e la Juventus

E dire che, secondo alcuni, Max sembrava cambiato. Da quando a maggio era tornato alla Juventus. Due anni dopo quell'estate del 2019, in cui, in lacrime, aveva salutato la Vecchia Signora. Dopo aver vinto cinque scudetti di fila, dando continuità ai tre consecutivi di Antonio Conte. Non solo. Portando la Juventus a giocarsi due finali di Champions: a Berlino nel 2015, sconfitto dal Barcellona e a Cardiff nel 2017 sconfitto dal Real Madrid. Al suo posto era arrivato Maurizio Sarri, esonerato poi dopo il nono tricolore di fila della Juventus. Adesso Allegri prende il posto di Andrea Pirlo. La sua avventura in bianconera arriva al capolinea con il quarto posto acchiappato nell’ultimo turno di campionato. Anche se ha conquistato la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

Nato a Livorno

Max Allegri è cresciuto nel quartiere livornese di Coteto all’interno di una famiglia operaia, composta dal padre scaricatore al porto cittadino, dalla madre infermiera e dalla sorella minore. Con il padre portuale il suo destino sembrava segnato: «Dopo aver preso la patente B presi la C, perché con quella avrei potuto prendere la D che mi sarebbe servita per entrare in porto. La strada era già segnata. Non è che avessi scelta», raccontò una volta Allegri.

Vita «spericolata»

Fin da quando era calciatore Allegri era celebre per il suo fascino. Che però gli comportò anche una serie di disavventure amorose. Nel 1992 il neotecnico bianconero – in quel periodo un centrocampista del Pescara – sale agli onori delle cronache non solo sportive perché lascia la fidanzata dell’epoca, Erika, (quasi) all’altare. La abbandonò a due giorni dalle nozze: in preda ai ripensamenti, capì di non amarla e di non sentirsi pronto per il grande passo. Da qui la scelta clamorosa del dietrofront sentimentale.

Il matrimonio, le altre storie e i figli

Il tecnico si è poi sposato con Gloria Allegri nel 1994. In quel periodo gioca nel Cagliari. Un anno dopo, nasce la prima figlia della coppia: Valentina Allegri. Ma il matrimonio con Gloria naufraga ad appena quattro anni dall’inizio. In seguito, Allegri si lega, per 8 anni, a Claudia Ughi, madre del suo secondo figlio: Giorgio. I due, però, si separano mentre lei è ancora incinta: a una cena con amici, il mister incontra Gloria Patrizi, di 19 anni più giovane ed ex coniglietta di Playboy. Stanno insieme un paio di anni, ma nel 2014 la storia arriva al capolinea.

La relazione, durata 4 anni con Ambra Angiolini

Passano tre anni e dopo alcuni mesi di indiscrezioni mai confermate, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, attrice ed ex stella tv di «Non è la Rai» escono allo scoperto. Una relazione che sembrava essere diventata solida nel corso degli anni. Tanto che i due annunciano le nozze per il 2019. Nozze che non si faranno mai. La relazione finirà, come detto, nell'autunno del 2021.

Da gossip.fanpage.it

Il flirt mai confermato con la d’Urso

Il flirt più interessante mai attribuito all’allenatore, però, è quello mai confermato con Barbara d’Urso, I due si incontrano poco prima che Allegri conoscesse la Patrizi. La stampa intera cominciò a parlare di una simpatia travolgente nata tra loro, fino al momento in cui fu lo stesso Massimiliano a bloccare sul nascere ogni ardore:

È stato solo un giro di fumo, da cui si è alzato un polverone. Dicono che io le piaccia? Andrebbe chiesto a lei. Io so solo che la ritrovai a cena da Giannino, mi disse: “Ti porterò fortuna”. Beh, si vinse il derby, e altre cinque partite. È la mia mascotte. Ma non ho neanche il suo cellulare.

Una mascotte di altissimo livello, però, visto che la d’Urso concede con precisione millesimale le sue simpatie. Anche in quel caso, Allegri preferì restare sul generico, e non ci potrebbe aspettare altrimenti da un uomo che ha sempre protetto la sua vita sentimentale, lo stesso che da giovanissimo, appena 24enne, abbandonò la fidanzata dell’epoca sull’altare dopo aver compreso di non esserne innamorato.

