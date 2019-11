ALT! I DATI CHE ABBIAMO PUBBLICATO SU CARESSA E ''SKY CALCIO CLUB'' ERANO PARZIALI: IL PROGRAMMA DOPO IL POSTICIPO È STATO SEGUITO DA 949MILA SPETTATORI, IL TRIPLO DI QUANTO RISULTAVA IN PRECEDENZA. E IL ''CLUB'' SUPERA SPESSO I COMPETITOR SULLE TV IN CHIARO (IN VALORI ASSOLUTI) - CON 2,6 MILIONI DI SPETTATORI MEDI E IL 10,44% DI SHARE, JUVE-MILAN È STATO IL SECONDO MATCH DI SERIE A PIÙ VISTO DELLA STAGIONE

Dago-correzione - Su Dagospia abbiamo pubblicato un articolo con gli ascolti di Sky, concentrandoci sul confronto tra il posticipo e Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa. Riprendendo i dati Auditel dal sito www.davidemaggio.it risultava che il post-partita fosse stato seguito da 312.000 spettatori con l’1.6% di share. In realtà si trattava di dati parziali, perché il programma va in simulcast su tre diversi canali. In totale, gli spettatori sono stati 949 mila, oltre il triplo, il secondo miglior dato stagionale.

Secondo dati aggiornati che abbiamo ricevuto da Sky, la trasmissione è in crescita del 12% anno su anno, con un record di 1,3 milioni di ''teste'' in questa stagione. In particolare, il programma ha superato più volte il competitor ''La Domenica Sportiva'' (Rai2) e supera regolarmente ''Tiki Taka'' (Canale5) in termini di spettatori assoluti (lo share non si può paragonare andando in onda a orari diversi).

Qui di seguito il comunicato di Sky sugli ascolti dello sport:

SU SKY ASCOLTI AL TOP PER JUVENTUS-MILAN: CON 2 MILIONI 600 MILA SPETTATORI MEDI E IL 10,44% DI SHARE E’ IL SECONDO MATCH DI SERIE A PIU’ VISTO DELLA STAGIONE

Da www.sky.it

Ascolti al top su Sky per Juventus-Milan: il posticipo della 12^giornata di Serie A, in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, è stato visto in media da 2.591.195 spettatori con il 10,44% di share e 3.879.520 spettatori unici.

Si tratta della seconda partita di Serie A più vista della stagione su Sky, dietro Inter-Juventus del 6 ottobre scorso (record di 3.242.759 spettatori medi e il 13,2% di share).

In evidenza anche gli ascolti degli studi prima e dopo il match, con 949 mila spettatori medi per il pre partita a “Sky Calcio Show” e 949 mila anche per il post gara nella prima parte dello studio di “Sky Calcio Club” (secondo miglior risultato stagionale per il programma condotto da Fabio Caressa).

Inoltre, Juventus-Milan ha generato sui social di Sky Sport 3,5 milioni di interazioni durante il match (Fonte Nielsen Social), mentre su skysport.it i contenuti di Juventus-Milan del weekend hanno fatto registrare oltre 300 mila visite e 250 mila video views.

Da segnalare anche gli ascolti della Premier League inglese: la diretta esclusiva di Liverpool-Manchester City, dalle 17.30 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, è stata seguita da 476 mila spettatori medi con 1 milione 367 mila spettatori unici.

In evidenza anche il tennis con la prima giornata delle ATP Finals di Londra. In particolare, l’incontro tra Djokovic e Berrettini, live dalle 15 solo su Sky Sport Uno, ha avuto un’audience media di 229 mila spettatori.