ALTA TENSIONE ALLA JUVE: IL VIDEO DELLO SCONTRO TRA BONUCCI E CUADRADO DOPO L’ESPULSIONE DEL COLOMBIANO CONTRO LA LAZIO – I DUE SI SPINTONANO, POI INTERVIENE PJANIC - IL DIFENSORE AZZURRO: "NON CI SIAMO CONFRONTATI A FINE GARA PERCHÉ LE COSE VANNO FATTE SBOLLIRE" – VIDEO

Da foxsports.it

bonucci cuadrado

Scintille durante Lazio-Juventus tra Bonucci e Cuadrado. Succede tutto al 70', quando Lazzari viene lanciato verso la porta difesa da Szczesny e il colombiano lo abbatte. Inizialmente Fabbri estrae il giallo ma poi espelle l'ex Chelsea dopo l'on field review. I giocatori juventini iniziano a protestare in maniera veemente, in particolar modo Cuadrado. Così interviene il capitano bianconero che cerca di tranquillizzarlo. L'esterno sudamericano non la prende bene, i due si spintonano e poi finisce lì.

Bonucci a Dazn: Non ci siamo confrontati perché le cose vanno fatte sbollire. Negli episodi siamo stati puniti, sono stati sfavorevoli. Abbiamo fatto un primo tempo in dominio senza concedere niente ma nel secondo tempo gli episodi sono stati sfavorevoli. Dobbiamo migliorare, una squadra come la nostra non può concedere così tanti gol. Dobbiamo ritrovare la voglia di non voler subire. Dobbiamo guardare a noi stessi, sappiamo qual è il nostro percorso. I conti si faranno alla fine

