ALTRO CHE EFFETTO SERRA, EFFETTO GESSETTO SULLA LAVAGNA! - TELE-MORENTI CON VOGLIA DI DIVENTARE SORDI PER LA VOCE INASCOLTABILE DELLA COMMENTATRICE RAI KATIA SERRA – PAOLO BARGIGGIA: “QUANTO È NOIOSA, PETULANTE E BANALE. MA LA PAGANO A PAROLA?" - PAOLO MADRON: “ALLA SUA GARRULA VOCE, VERREBBE DA DIRE: TACI E FAMMI VEDERE LA PARTITA” – SUI SOCIAL: “PAOLA FERRARI RISPLENDE ALLE LUCI, KATIA SERRA TRAPANA CON LA VOCE”

Non l'avevo mai sentita. Per fortuna! Ma quanto è noiosa, petulante e banale tal Katia Serra, seconda voce @RaiSport per Portogallo-Francia? Roba da far rimpiangere persino Marchegiani e Minotti di @SkySport. Ma la pagano a parola?#abolitelesecondevoci — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) June 23, 2021

COMMENTI SOCIAL

- Paola Ferrari risplende alle luci. Katia Serra trapana con la voce

- Per colpa di #katiaserra ho preferito non continuare a vedere la partita, ho resistito 2 minuti poi, sentendomi allo stesso modo di chi ha la sabbia nelle mutande, ho cambiato canale

- Purtroppo devo unirmi al coro di disappunto. Non è nemmeno questione di competenza o pertinenza degli interventi (comunque troppo prolissi), è che il tono di voce di #katiaserra è inadeguato ad una telecronaca, brutto da dire ma è irritante

Da Corriere.it

Il debutto agli Europei 2021 è arrivato nella sfida tra Francia e Germania, il 15 giugno. No, non si tratta di un giocatore dei Bleus o della Nazionale di Joachim Loew, bensì di Katia Serra.

Nata a Bologna il 5 aprile 1973, è stata la seconda voce Rai durante il big match di questa competizione continentale (in coppia con Stefano Bizzotto). Ex calciatrice di ruolo centrocampista (uno scudetto vinto con il Modena), responsabile calcio femminile Aic, Katia Serra aveva già lavorato in Rai raccontando le partite di Lega Pro, di calcio femminile e di Coppa Italia. Fino a essere ospite fissa, dalla stagione 2015-2016, a «Sabato Sprint» come opinionista su Rai 2.

A Euro2016 è stata tra i principali opinionisti della trasmissione condotta da Flavio Insinna, «Il grande match». Non solo. Perché la carriera in tv di Katia Serra è arrivata fino agli Europei Under 17, commentando le partite dell’Italia. Concluso il suo rapporto con la Rai, è sbarcata su Sky ai Mondiali di Russia 2018 nei talk show post partita. Fino al ritorno nella televisione di Stato per questi Europei. Con tanto di esordio nel big match della prima giornata della fase a gironi. Quello vinto dai campioni del mondo in carica, la Francia di Didier Deschamps, grazie alla sfortunata autorete di Hummels.

Prima di lei, in passato, a commentare una partita di calcio maschile c’era stata Carolina Morace: con la Rai agli Europei del 2008 (in coppia con Ubaldo Righetti), quelli organizzati da Svizzera e Austria e vinti dalla Spagna (che proprio in quel torneo diede vita a un ciclo di vittorie, al momento irripetibile). Al Mondiale di calcio femminile del 2019 (disputati in Francia) c'era un'équipe di sole donne a raccontare la partita Italia-Brasile (18 giugno, vittoria della Seleçao per 1-0): Tiziana Alla e Patrizia Panico, mentre da bordocampo Giorgia Cardinaletti.

