Estratto dell’articolo di Paolo Condò per la Repubblica

S i era detto che gennaio, col trittico Inter-Juve-Roma, sarebbe stato l’esame di maturità del Napoli, e in gennaio la squadra di Spalletti ha raccolto più punti di tutti: 12, contro gli 11 dell’Atalanta, i 10 di Inter e Roma, gli 8 della Lazio, i 7 della Juve, i 5 del Milan. La vittoria sulla tostissima Roma, che ha fatto quasi match pari cedendo al gol dell’anno di Osimhen — stop, aggiustamento e tiro al volo in mezzo metro quadrato, una giocata superlativa — e al guizzo finale di Simeone, racconta proprio con queste due firme il senso della superiorità dei suoi campioni e della sua rosa.

Restano adesso tre partite prima dell’andata degli ottavi di Champions contro l’Eintracht del 21 febbraio, e Spalletti può pensarci con la necessaria concentrazione, perché in campionato sta filando col pilota automatico. Osimhen ormai non va distante da Haaland e Benzema nel ruolo di centravanti più forte del mondo (Mbappé lo teniamo fra gli attaccanti esterni): è il leader che serve per le ambizioni massime.

Se la sconfitta della Juventus, figlia di un primo tempo da dilettanti, ha una spiegazione scontata nello stress post-traumatico dovuto alla penalizzazione (la prima gara la giochi sui nervi, la seconda paghi), il Milan che sta precipitando in fondo al pozzo è molto più complicato da analizzare.

Il Milan è un mistero molto più profondo perché fino a tre settimane fa un gioco ce l’aveva, e per quanto il suo livello fosse inferiore a quello dell’anno scorso restava sufficiente per una corsa di alta classifica (non altissima, quella da tempo riguarda solo il Napoli). Da un ko all’altro abbiamo provato a spiegare in diversi modi l’incredibile verticalità di questo crollo: il contributo nullo del mercato, la stanchezza dei “mondialisti”, la perdurante assenza di Maignan, lo sfibrante rinnovo di Leao, la perdita di un capitano (anche) non giocatore del carisma di Ibra.

