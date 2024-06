ALTRO CHE "WAGS", EURO2024 È IL TORNEO DELLE SORELLE! - L'EUROPEO 2021 ERA QUELLO DEI FRATELLI MINORI, CON OLTRE 15 AZZURRI CRESCIUTI ALL'OMBRA DEI PIÙ GRANDI, MENTRE IN QUESTA SPEDIZIONE, IL GRUPPO PIÙ NUMEROSO È QUELLO DELLE SORELLE - LA "PORTABANDIERA" È CHIARA FRATTESI, CHE NON SI PERDE UNA PARTITA DELL'ITALIA, MA CE NE SONO MOLTE ALTRE - DALLA TATUATISSIMA GIULIA PROIETTI, SORELLASTRA DI SCAMACCA (CHE HA PIÙ FOLLOWER SU INSTAGRAM DI LUI) A MICAELA RETEGUI, ARGENTO OLIMPICO A TOKYO NELL'HOCKEY SUL PRATO, SHARON CRISTANTE, CHE FA LA PALLAVOLISTA, E…

chiara frattesi 5

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il "Corriere della Sera"

Giovani, come i fratelli. Carine e mediamente molto occupate sui social. Le sorelle d’Italia sono una bella squadra. La portabandiera è Chiara Frattesi, che in Germania non si perde una partita, con incursioni anche a Casa Azzurri. Ma il gruppo è numeroso e legatissimo ai fratelli. Da Rebecca Calafiori a Giada Bellanova, da Giuly Proietti sorella di Scamacca a Francesca Zaccagni: sono modelle, influencer, compagne di altri calciatori. Ma ci sono anche le atlete, come Sharon Cristante e Micaela Retegui. E quelle più discrete, come Fernanda Frello, sorella di Jorginho, Matilde e Elena Barella e Adriana Chiesa.

gianluca scamacca e la sorella giulia proietti

L’Europeo 2021 era quello dei fratelli minori con ben 15 azzurri cresciuti all’ombra dei più grandi […]. Questo è il torneo delle sorelle. Che […] secondo la psicologia dello sport «creano un clima meno competitivo e più armonico per l’atleta». Quindi nessuna lotta per il pallone fra salotto e cameretta. Ma complicità, orgoglio e un po’ di gelosia: Frattesi non ha nascosto un filo d’imbarazzo quando la sorella è scesa sul prato dell’Olimpico per festeggiare la Coppa Italia con lo juventino McKennie. Ma adesso Chiara, che ha oltre duecentomila follower su Instagram, si dedica solo al tifo per gli azzurri.

mateo retegui e la sorella micaela

Molto attiva su tik tok è Rebecca, sorella di Calafiori. Se Ricky in tre partite ha guadagnato 400 mila follower su Instagram, lei prova a seguirne la scia: è popolare un video di loro due che ballano in casa, tra uno scherzo e l’altro. Come Fede e Adriana Chiesa, da poco laureata in Economia.

Quanto a popolarità, Scamacca insegue Giuly, senza averla raggiunta (455 a 425mila follower). […] Giada Bellanova ha seguito percorsi più tradizionali, partecipando alle selezioni per Miss Italia. […] Francesca Zaccagni, sorella di Mattia uomo della provvidenza con la Croazia, è sposata con Vittorio Parigini, ex Chievo, Toro e Como, ultima stagione al Lecco in B. Come il fratello, sposato con l’influencer Chiara Nasti, Francesca aspetta il secondo figlio, guardando le partite dell’Italia nell’hotel di famiglia sulla riviera romagnola.

bryan cristante e la sorella sharon

Sharon Cristante è una pallavolista e ha giocato in A2. Mentre Micaela Retegui ha seguito le orme del padre, che ha partecipato tre volte alle Olimpiadi ed è c.t. dell’Argentina di hockey sul prato.[…] Le sorelle sono così, tifose, amiche, confidenti. E come nel caso di Fernanda, sorella di Jorginho, hanno giocato un ruolo chiave per il fratello, che giovanissimo ha lasciato il Brasile in cerca di fortuna: se «Giorgio» ha vinto i momenti di sconforto è merito anche suo.

