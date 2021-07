AM-MOU-TOLITELE! LA GIORNALISTA INGLESE BETH FISHER ACCUSA MOURINHO: QUANDO ERA AL TOTTENHAM VOLEVA CHE LE DONNE SI ALLENASSERO SUL LATO PIÙ LONTANO DEL CAMPO PER NON SENTIRE LE LORO VOCI – NON È LA PRIMA VOLTA CHE MOURINHO VIENE ACCUSATO DI SESSISMO: NEL 2016 LA DOTTORESSA DEL CLUB DEL CHELSEA, EVA CARNEIRO, AVEVA INTENTATO UNA CAUSA CONTRO DI LUI DOPO CHE… - VIDEO

Elisabetta Amato per www.roma.repubblica.it

beth fisher

L’allenatore della Roma Josè Mourinho è al centro di una polemica sessista. La giornalista sportiva Beth Fisher ha scritto un tweet, in cui lo accusa di non apprezzare le donne. Secondo le fonti della giornalista inglese quando Mourinho era al Tottenham voleva che le donne si allenassero sul lato più lontano del campo, per non sentire le loro voci.

“Un esempio tra i tanti - commenta la Fisher su Twitter- in cui le donne vengono trattate con totale mancanza di rispetto nello sport rispetto agli uomini”.

Non è la prima volta che Mourinho viene accusato di sessismo. Nel 2016 la dottoressa del club del Chelsea, Eva Carneiro, aveva intentato una causa contro di lui. La dottoressa, durante una partita, era intervenuta in campo per soccorrere il giocatore Eden Hazard, che aveva subito un infortunio.

MOURINHO EVA CARNEIRO

L’allenatore Mourinho, però, non l’aveva presa bene. L’aveva ritenuta responsabile, in parte, della sconfitta deludente della partita, perché aveva allontanato per qualche minuto dal campo il giocatore. Dopo la decisione di Mourinho di non portarla più a bordo capo e le diverse polemiche, la dottoressa Carneiro aveva dato le sue dimissioni e aveva fatto causa al club e separatamente anche all’allenatore per allontanamento illecito, discriminazione sessuale e bullismo.

MOURINHO EVA CARNEIRO

Il processo intentato dalla Carneiro era, però, finito con un accordo extra-giudiziale, i cui termini rimangono “confidenziali” e la dottoressa aveva ritirato la causa.

