PUTIN PER SEMPRE – IL PRESIDENTE RUSSO HA FIRMATO LA LEGGE CHE GLI PERMETTE DI CANDIDARSI ALTRE DUE VOLTE E QUINDI RIMANERE POTENZIALMENTE AL POTERE FINO AL 2036 – LA LEGGE VIETAVA A UN PRESIDENTE DI RIMANERE IN CARICA PER PIÙ DI DUE MANDATI, MA “LO ZAR” L’HA FATTA CAMBIARE SU MISURA DOPO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 1 LUGLIO 2020