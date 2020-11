17 nov 2020 15:49

AMAZON, AMMAZZA CHE GAFFE: NEL DOCUFILM SU TOTTI C'È SPALLETTI IN LOCANDINA – IL DETTAGLIO NON È SFUGGITO AGLI UTENTI DELLA PIATTAFORMA CHE HANNO INONDATO I SOCIAL DI MESSAGGI COME "COMPLIMENTI PER LA SCELTA" OPPURE "AMAZON, IO AVREI FATTO ALTRO, CHE DICI?" - IL "CAPITANO" E SPALLETTI HANNO AVUTO DIVERSI SCAZZI PRIMA DELL'ADDIO AL CALCIO DI TOTTI...