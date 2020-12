ANCHE IN EUROPA COME IN AMERICA ALLO STADIO NON TORNEREMO PRIMA DI SETTEMBRE? LA PREVISIONE DELL’EPIDEMIOLOGO USA ANTHONY FAUCI: “DOVREMO ASPETTARE QUASI UN ANNO PRIMA DI VEDERE UNO STADIO O UN PALAZZO DELLO SPORT CON IL PUBBLICO. DA FINE DICEMBRE A FINE MARZO VERRANNO VACCINATE LE PERSONE PIÙ ESPOSTE. È PROBABILE CHE SI FINISCA A GIUGNO, TROPPO TARDI PER APRIRE SENZA RISCHIO LE PORTE AL PUBBLICO PER LE FINALI NBA…"

Dal “Corriere della Sera”

ANTHONY FAUCI

Nella giornata in cui gli Stati Uniti arrivano a quasi 14 milioni di contagi (13.861.243 casi) e le vittime da coronavirus sono 272.479, interviene Anthony Fauci, l' ex capo della task force voluta da Trump per combattere il coronavirus: «Dovremo aspettare quasi un anno prima di vedere uno stadio o un palazzo dello sport con il pubblico».

Il direttore dell' Istituto americano per le allergie e le malattie infettive non vuole alimentare facili ottimismi sul «ritorno alla normalità». Intervistato da Yahoo Sports l' epidemiologo, di cui è nota la passione per baseball e basket, ha detto che la prima lega americana che potrebbe tornare a giocare di fronte ai tifosi è quella del football, che riaprirà la nuova stagione a settembre: «Potremmo riavere le arene piene per quel periodo, a patto che i vaccini abbiano dato prova di efficacia e siano stati distribuiti in maniera capillare».

ANTHONY FAUCI SQUADRA PALLACANESTRO

In America i vaccini, che entro la fine della prossima settimana dovrebbero ottenere l' ultimo via libera dalla Fda, saranno prima somministrati alle fasce di popolazione più a rischio per età, condizioni di salute o tipo di lavoro:

nba

«Da fine dicembre a fine marzo - ha detto Fauci - verranno vaccinate le persone più esposte. Tutti gli altri, per intenderci quelli che rappresentano la maggioranza di chi assiste a un evento sportivo dal vivo, inizieranno l' iter da aprile in poi: è probabile che si finisca a giugno, troppo tardi per aprire senza rischio le porte al pubblico per le finali Nba. Credo che un ritorno alla normalità sia verosimile a settembre».

anthony fauci anthony fauci nba donald trump anthony fauci UN GIOVANE ANTHONY FAUCI anthony fauci anthony fauci ANTHONY FAUCI