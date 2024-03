ANCHE GLI INGLESI SI SONO ACCORTI DI SIMONE INZAGHI - IL CAMMINO STELLARE DELL'INTER IN CAMPIONATO HA FATTO RIZZARE LE ORECCHIE AL LIVERPOOL, CHE VEDREBBE IN LUI IL PROFILO PERFETTO PER SOSTITUIRE KLOPP - INZAGHI SI TROVA BENISSIMO ALL'INTER, ZHANG VORREBBE PROPORGLI IL RINNOVO (IL SUO CONTRATTO SCADE NEL 2025) - VIDEO: L'ELOGIO DI THIERRY HENRY: "LO SEGUO FIN DAI TEMPI DELLA LAZIO. SE LO INCONTRI IN UNA PARTITA DI COPPA SEI NEI GUAI"

Continuano gli attestati di stima all’estero per Simone Inzaghi ?? Henry: “Un allenatore che ammiro? Inzaghi. Se lo affronti in coppa, sei nei guai” pic.twitter.com/MLjDvI9IOd — Daniele Mari (@marifcinter) March 4, 2024

Domina in Italia, lo ammirano e lo temono in Europa: Simone Inzaghi viaggia spedito verso la seconda stella interista e raccoglie il giusto tributo per il lavoro svolto, non solo quello attuale. […] Il contratto attuale lo lega all'Inter fino al 2025: l’idea della proprietà è quella di proporre a Simone un rinnovo fino al 2026, magari con opzione fino al 2027, con immaginabile sensibile ritocco rispetto ai 5,5 milioni di euro di stipendio attuali. I discorsi sono rimandati a fine stagione, ma da ambo le parti ci sono il desiderio e la volontà di proseguire assieme: c'è la convinzione di poter prolungare un ciclo vincente.

Tutte ragioni che allontanano le sirene che provengono da fuori Italia, in particolare dall'Inghilterra. Inzaghi piace molto in Premier, al Liverpool soprattutto che a fine stagione dovrà sostituire l'uscente Klopp. Un interesse di cui scrive oggi anche la Gazzetta dello Sport. Anzi, qualcosa in più di un semplice interesse da parte dei Reds. Ma, al di là della soddisfazione personale, non c'è altro al momento da parte del tecnico interista che non immagina il suo futuro immediato lontano da Milano. E non lo immagina neppure il presidente Zhang, pronto ad accogliere le sue richieste a fine stagione. Prima, però, c'è uno scudetto da conquistare. E una Champions da portare avanti nel miglior modo possibile.

