ANCHE MALAGÒ SILURA LA SUPERLEGA: "NON È CHE TI PUOI SVEGLIARE LA MATTINA E FARE UNA COSA PRIVATISTICA. A MENO CHE NON ESCI DAL SISTEMA..." - "PALLOTTA? LO STADIO UNA TRUFFA STILE TOTÒ. UNA VICENDA CHE HA QUALCOSA DI INCREDIBILE – MOURINHO? PER CHI E’ DELLA ROMA È STATO UNA SPECIE DI ELETTROSHOCK" - POI IL PRESIDENTE DEL CONI RIVELA COME E DA CHI E’ NATA L’IDEA DI MANCINI CT - "L'ITALIA? È DA SEMIFINALE"

Da calciomercato.com

malagò eletto per la terza volta alla presidenza coni

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto all'interno del dibattito “Come sta il calcio italiano?”, organizzato da ‘Il Fatto quotidiano’.

SUPERLEGA - “La Superlega? Non è che ti puoi svegliare la mattina e fare una cosa privatistica. A meno che non esci dal sistema, come l’Nba, che però non risponde a nessuno della pallacanestro. Mentre il calcio risponde a Federazioni, Uefa e Fifa. L’NBA è un unicum che non risponde a nessuno. Invece c’è un tema di regole, di doping, di giustizia sportiva, di giocatori da prestare alle nazionali”.

agnelli florentino perez

MOURINHO - “E’ una di quelle cose che ti mettono di buon umore, se sei della Roma è stata una specie di elettroshock, poi però come si dice: andiamo a vedere che succede”.

giovanni malagò foto mezzelani gmt002

STADIO ROMA - “Se la vicenda stadio della Roma è stata per Pallotta una specie di truffa come Fontana di Trevi nel film di Totò? È una vicenda che ha qualcosa di incredibile. Sì, la penso così”.

JAMES PALLOTTA

MANCINI - “Fu in quel momento del commissariamento della Figc, nel 2018, che si individuò una scelta di prendere Mancini ct della Nazionale. C’erano anche altri nomi importanti in pista, ma consentitemi di dire che il lavoro di Mancini è stato finora straordinario. Se ho avuto voce in capitolo della scelta di Mancini? Sì, molto. Ma il nome di Mancini fu fatto per primo da Alessandro Costacurta, che era responsabile dell’area tecnica. Fabricini lo appoggiò e io al 100% andai in quella direzione”.

MOURINHO STREET ART A ROMA

SEMIFINALE- “Mancini può fare di tutto, ma credo sia indispensabile restare con i piedi per terra. Dove può arrivare l’Italia? Penso semifinale. Come dice Lippi, è fondamentale il concetto della forma”.

italia olanda mancini

malagò maradona giovanni malagò foto mezzelani gmt010