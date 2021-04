ANCHE IL MILAN SI CHIAMA FUORI DALLA SUPERLEGA, ORA CHE IL PROGETTO E' CROLLATO, FINGENDO DI INTERESSARSI AI TIFOSI: "LA VOCE E LE PREOCCUPAZIONI DEI TIFOSI IN TUTTO IL MONDO RISPETTO AL PROGETTO DI SUPER LEAGUE SONO STATE FORTI E CHIARE, E IL NOSTRO CLUB DEVE RIMANERE SENSIBILE E ATTENTO ALL'OPINIONE DI CHI AMA QUESTO MERAVIGLIOSO SPORT" - I ROSSONERI, IN MANO AL FONDO ELLIOT E PER BOCCA DELL'AD GAZIDIS, AVEVANO PARLATO DI "INIZIO DI UN NUOVO ENTUSIASMANTE CAPITOLO"

(ANSA) - "La voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport": lo scrive il Milan in un comunicato in cui fa un passo indietro nella sua partecipazione alla Superlega. Il Milan spiega di aver "accettato l'invito con genuina intenzione" per creare migliore competizione possibile e "tutelare gli interessi del club". "Il cambiamento non è facile - si legge nella nota - ma l'evoluzione è necessaria per progredire".

Di seguito il testo integrale del comunicato del Milan sulla Superlega: "Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria.

Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni. Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport. Continueremo comunque ad impegnarci attivamente per definire un modello sostenibile per il mondo del calcio".

