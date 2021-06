L'apertura volante di Locatelli è arte pic.twitter.com/7Xg6n6EEUS — Gab (@GabCM8) June 16, 2021

Giampiero Mughini per Dagospia

locatelli insigne

Caro Dago, che dire dopo questo Italia-Svizzera se non copiare e incollare quanto ti avevo scritto dopo Italia-Turchia finita 3-0 per noi? Ancora un sonante 3-0, e questo contro una compagine che tutti pronosticavano più solida della Turchia.

Ancora delle splendide iniziative in attacco a opera di giocatori ogni volta diversi, il Berardi che sulla destra del nostro fronte d’attacco lascia sul posto il suo avversario diretto e depone sui piedi di Locatelli una palla che basterebbe un soffio a metterla dentro, il Locatelli che riceve una palla sul limitare dell’area svizzera e lascia partire un sinistro da mettere in bacheca, un Immobile che si vendica di aver fallito due buone occasioni una dopo l’altra e piazza un suo destro funambolico sull’angolino lontano della porta svizzera. Tre gol uno più bello dell’altro.

mancini

Ma ancora una volta è il tutto che conta più dei particolari. Il tutto è che la squadra funziona al meglio in tutti i suoi particolari, e quando attacchiamo e quando ci difendiamo.

Nel primo tempo le occasioni minacciose nei confronti degli svizzeri sono state cinque o sei, e tutte dovute ad azioni corali, laddove il nostro Donnarumma avrebbe potuto tranquillamente andarsene a vedere un film porno dato che mai una volta gli svizzeri ne avevano disturbato la siesta.

italia svizzera 1

A proposito sono 965 minuti che la porta della nazionale allenata dal coach Mancini non prende gol. Un’eternità. E qui tocca fare il peana della nostra linea difensiva, a cominciare dai due bianconeri Bonucci/Chiellini. Il quale Chiellini nello spazio di cinque minuti è passato dal paradiso all’inferno. Ha segnato un gol che poi gli è stato (giustamente) annullato, cinque minuti dopo ha lasciato il campo per un qualche dolorino che non pare sia niente di grave.

E dato che ho parlato di Juve non c’è dubbio che questa sia una serata gravida di malinconie per noi fidanzati della Vecchia Signora. La malinconia per il fatto che Berardi e Spinazzola ai loro inizi erano bianconeri e poi sono stati dati via entrambi. La malinconia per il fatto che il centrocampista che fa gol che stiamo cercando e che di nome fa Locatelli, dopo stasera dobbiamo pagarlo qualche milioncino in più.

immobile

