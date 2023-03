15 mar 2023 08:40

AND THE WINNER IS…SINNER – JANNIK IL ROSSO BATTE STAN "THE MAN" WAWRINKA E DIVENTA IL PRIMO ITALIANO A CONQUISTARE I QUARTI DI FINALE DEL TORNEO DI INDIAN WELLS – L'ALTOATESINO HA SUPERATO LO SVIZZERO IN DUE SET. E DOMANI SE LA VEDRÀ CON IL CAMPIONE IN CARICA TAYLOR FRITZ... – VIDEO