PER ANDREA AGNELLI SI METTE MALISSIMO – I TIFOSI BIANCONERI LO SCARICANO: “NO ALLA SUPERLEGA…VERGOGNATI” – EVELINA CHRISTILLIN, VICINA ALLA REAL CASA E APPENA RIELETTA NELL’ESECUTIVO UEFA, SULLA “STAMPA” MENA DURO SUL PROGETTO MORTO PRIMA DI NASCERE DI AGNELLINO: “SONO SENZA PAROLE PER I METODI USATI. CERCANO UN MODELLO NBA MA QUI NON FUNZIONA. PER ME LA JUVE NON È SOLO TIFO, È..."

1 - SUPERLEGA:ULTRÀ JUVE,NON INFANGARE NOSTRA STORIA,VERGOGNATI!

(ANSA) - Protesta dei tifosi della Juventus contro la Superlega. "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata", si legge su uno striscione del Viking, gruppo ultrà bianconero, comparso sui cancelli dell'Allianz Stadium di Torino nella notte. "Noi siamo la Juventus Fc. No alla Superlega...Vergognati!", si legge ancora sullo striscione, che in queste ore sta facendo il giro dei social e che sembra riferito al presidente del club Andrea Agnelli.

G. Zon. per "la Stampa"

Appena rieletta nell' esecutivo Uefa in quota Fifa Council, Evelina Christillin ironizza un po' sulla Super Lega della discordia.

Si aspettava questo tentativo di scissione?

«Proprio no. Il nuovo corso della Champions è stato discusso per mesi, rivisto più volte e si è atteso fino all' ultimo l' accordo di tutte le parti. Non c' erano avvisaglie per un voltafaccia così».

Che effetto le ha fatto vedere la sua Juve tra le 12 ribelli?

«Mi è spiaciuto. Ho vissuto tutta la vita legata a questa squadra e oro scopro che vorrebbe diventare un'altra creatura. Per me non è solo tifo, è vita e ricordi: io e mio zio al vecchio Comunale. La Juve è Torino, è la memoria di tanti che come me l'hanno nel cuore e non questa immagine planetaria proiettata dalla Super Lega».

Si è data un motivo dello strappo?

«Immagino che chi ha optato per quella strada cercasse un modello americano. Tipo Nba, ma quello nasce come sport e show business. Non è solo un altro sistema, è un'altra cultura. Non la nostra. Le franchigie Usa cambiano proprietà di continuo, persino città, non ci sono retrocessioni è tutto in salsa circense. Non funziona qui. Poi magari la generazione zeta si appassionerebbe, ma non ne sono così sicura».

Juventina, frequentatrice di casa Agnelli e carica Uefa. Si è sentita a disagio?

«Per cosa, per essere juventina? In questa storia non ho dubbi, l'idea della Super Lega, così come si è presentata, non mi piace, travalica qualsiasi ordinamento sportivo nazionale e internazionale e "il modo ancor m'offende" come dice Dante. Più del cosa e il come che mi ha lasciato senza parole».

Resta juventina?

«Sicuro, chiedermi di cancellare il mio tifo sarebbe pretendere troppo».

Se mai dovesse esistere una Super Lega guarderà le partite della Juve?

«Se mai esisterà una Super Lega la Juve la potrò guardare soli lì, perché non potrà giocare da nessuna altra parte».

Cosa avrebbe detto l'Avvocato?

«Mi ricorda una storia che va indietro nel tempo, quando la società voleva vendere Vieri e l'Avocato ha detto "È come Brigitte Nielsen, fuori mercato" e in una notte lo hanno ceduto.

C' era la triade allora. Si sarebbe sentito più o meno così».

Ha parlato con Andrea Agnelli in questi giorni.

«No».

L'Uefa avrebbe potuto fare qualcosa per evitare questa situazione?

«No, abbiamo interagito con le società, modificato una competizione ascoltando le loro ragioni. Comunque fa male fare questi discorsi e proprio adesso, con milioni di morti, milioni di disoccupati discutere sui miliardi del pallone. Sarà retorica ma se c' era un momento in cui non farlo era questo. Così il calcio diventa odioso».

