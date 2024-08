PREMIERÀ L’ITALIANA COME SE AVESSE VINTO L’ORO: PER LEI ARRIVERÀ UN PREMIO DA 100MILA EURO

angela carini 1

Carini: Iba la premierà come se avesse vinto oro a Parigi

(ANSA) - L'Iba, 'International Boxing Association', ente che gestisce il pugilato Elite (ex dilettantistico) ma non quello delle Olimpiadi, ha deciso di pagare ad Angela Carini il premio stabilito prima dei Giochi per coloro che conquistano l'oro a Parigi 2024.

In una nota l'ente spiega che, per decisione del presidente Umar Kremlev, Carini verrà premiata "come se fosse diventata campionessa olimpica".

Il premio consiste in 100mila dollari (netti), di cui 50mila all'azzurra, 25mila al suo allenatore e 25mila alla federazione di appartenenza e quindi alla federazione pugilistica italiana (Fpi), che però di recente ha lasciato l'Iba per confluire in un nuovo ente, 'World Boxing'.

VLADIMIR PUTIN CON UMAR KREMLEV

"Non riuscivo a guardarla mentre piangeva - le parole di Kremlev riferite a Carini -, e non posso rimanere indifferente a una situazione del genere. Non capisco perché uccidano il pugilato femminile. Per mantenere le condizioni di sicurezza, dovrebbero competere solo le atlete elegibili".

L'Iba ha annunciato che tutelerà, senza spiegare come, anche l'uzbeka Sitora Turdibekova, che ieri ha regolarmente combattuto e perso ai punti contro l'altra boxeur iperandrogina, la taiwanese Lin Yu Ting.

imane khelif angela carini 6

Così come 'World Athletics', anche l'Iba prima delle Olimpiadi aveva annunciato che avrebbe distribuito dei premi in denaro ai medagliati olimpici. La differenza con la federazione mondiale dell'atletica è che questa premierà solo gli ori, mentre quella pugilistica darà soldi anche a chi prende l'argento (50mila dollari, di cui 25 mila all'atleta e il resto a coach e federazione nazionale) e il bronzo (25mila, di cui 12,5 all'atleta e il resto da distribuire). Nel caso di Angela Carini, come detto, è stato stabilito di premiare lei, il suo allenatore e la Fpi, come se avesse vinto l'oro.

«CARINI NON ABBANDONA IL PUGILATO DA SETTEMBRE PRONTA A RICOMINCIARE»

Estratto dell’articolo di Marco Bonarrigo per il “Corriere della Sera”

angela carini al tg1

No, non abbandonerà la boxe. L’addio, anzi il «ciao ciao» al ring di Angela Carini annunciato ieri da alcuni organi di informazione è una «fake news, una forzatura o un’interpretazione sbagliata di una frase pronunciata in un momento di debolezza», fa sapere la Federazione italiana […]. A soli 25 anni, dopo un periodo di riposo, Angela pianificherà il suo ritorno alle competizioni a inizio settembre.

UMAR KREMLEV

[…] Dal canto suo, prima di chiudersi nel silenzio, Carini ha avuto parole di comprensione verso la sua avversaria («È finita come me in una bufera mediatica senza avere colpe, ed è anche lei una vittima: spero che vinca l’oro») ed ha ripetuto il suo rammarico per non averla salutata dopo il match («Ho sbagliato, punto. Se tornassi indietro non lo rifarei mai più»). Saluto mancato ieri anche dall’uzbeka Turdibekova, sconfitta dopo aver però venduto cara la pella dalla rivale di Taipei Lin Yu Ting, anche lei atleta con differenze dello sviluppo sessuale ed espulsa dai mondiali dello scorso anno dalla federazione internazionale.

ANGELA CARINI

E adesso è il fronte internazionale delle polemiche a rovesciarsi su Carini, rinfrescando la memoria di alcuni episodi del passato agonistico dell’azzurra. In particolare, un video del match di debutto ai Mondiali di Istanbul del 2023 dove l’azzurra, opposta alla forte turca Surmeneli — che poi vincerà il titolo — abbandona il match per un infortunio alla caviglia. Non c’è nulla nei video dei match diffusi sui social che lasci però supporre che Angela abbia simulato l’incidente come sostengono i suoi detrattori sul web. […]

CARINI A IMANE: «SPERO CHE TU VINCA L’ORO» ACCUSE DALL’ALGERIA: «UNA SCENEGGIATA»

Estratto dell’articolo di Andrea Sorrentino per “il Messaggero”

Il giorno dopo essere stata al centro del mondo, non volendolo affatto, Angela Carini ha deciso che bisognava staccare la spina, da tutto. E ha passato la giornata con la sua famiglia, arrivata a Parigi per sostenerla, in testa il fratello Salvatore. Stremata dagli ultimi formidabili giorni, la pugile italiana ha cercato di ritrovare un po' di normalità e di pace.

IMANE KHELIF E ANGELA CARINI

In serata, Angela ha voluto tendere la mano all'algerina, attraverso FanPage: «Ciao Imane, mi auguro che arriverai in finale e che vincerai le Olimpiadi». E ha ribadito: «Io penso che in questa situazione io e lei non c'entriamo niente. Noi siamo qui solo per inseguire un sogno, non siamo nessuno per giudicare o dire se questo è giusto o sbagliato. Le persone che devono giudicare tutto questo ci sono e hanno le competenze per poterlo fare. Noi facciamo il nostro compito: combattere. E l'abbiamo fatto. A me è andata così, Imane ha vinto e va bene così».

angela carini cade nel 2022 nel match con busenaz surmeneli 1

Angela ha scelto di non andare nemmeno alla North Arena per seguire il match dell'ultimo azzurro rimasto in gara, Diego Lenzi nei 92 kg contro il tedesco Tiafack. Tra l'altro, a conferma che non è stata affatto una buona Olimpiade per il nostro pugilato, anche Lenzi è stato battuto: così degli otto atleti, tra uomini e donne, che si erano presentati a Parigi con una certa baldanza, non ne rimane nemmeno uno in gara.

[…] Nel frattempo sulla povera Carini sono comunque piovuti alcuni dardi mica male. Da parte algerina, e ce lo si poteva attendere, ma anche dall'ambiente del pugilato azzurro. Il quotidiano algerino "Echoruk" ha definito Angela «il serpente di Roma, faccia ingiusta e parole ingiuste. Angela Carini è maestra delle sceneggiate assurde e così sostiene l'occidente razzista e vendicativo». Secondo il quotidiano, l'azzurra si sarebbe resa protagonista in passato di un altro episodio controverso. Ai mondiali del 2022 avrebbe affermato di essere stata eliminata dalla turca Surmeneli a causa di un tappetino scivoloso, che l'aveva fatta cadere a terra, ferendosi a un piede. Cosa che sarebbe stata smentita dalle ripresa tv, ma vallo a dimostrare.

IMANE KHELIF E ANGELA CARINI

Non è finita qui. Il parere forse più urticante viene proprio da un'altra pugile azzurra, Alessia Mesiano, che ha partecipato ai Giochi passando un turno, prima della sconfitta contro l'irlandese Harrington. Ecco le parole di Mesiano: «Imane Khelif? Io non mi posso esprimere più di tanto perché non sono medico. Se il Cio e la commissione medica hanno dichiarato che effettivamente è donna, se ritengono così, effettivamente è così. Più di loro chi lo può sapere?

ANGELA CARINI

Io ho combattuto contro di lei nel 2021, un match -60kg a Debrecen, in Ungheria. È un'avversaria forte, è brava, ma non da dire che è imbattibile. Insomma, la Harrington per esempio l'ha battuta a Tokyo 2020. Ci sono avversarie più forti. Khelif è brava, è forte come atleta ma ci sono ragazze più brave di lei. Mi sembra una donna a tutti gli effetti. In base agli ormoni e ai valori, io mi adeguo a quello che mi dicono di fare e nel caso ci combatto. È un po' mascolina, ma ce ne sono tante. Se Angela ha deciso di non combattere e si è ritirata va accettata la sua decisione. Cosa avrei fatto io? Io ci ho combattuto, non mi sono ritirata, anche se mi sembrava mascolina». […]

