ANVEDI, CHE SFIGA NANDO! INIZIO STAGIONE A RISCHIO PER ALONSO, INVESTITO IN BICI DA UN’AUTO IN SVIZZERA - SUBITO SOCCORSO, I PRIMI ESAMI AVREBBERO EVIDENZIATO UNA FRATTURA ALLA MANDIBOLA E DANNI AI DENTI. IL PILOTA SPAGNOLO È STATO TRASFERITO A BERNA. IL COMUNICATO DELL’ALPINE RENAULT: “ULTERIORI ESAMI IN MATTINATA MA FERNANDO È COSCIENTE...”

Lorenzo Pastuglia per gazzetta.it

alonso

Incidente in bicicletta per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo dell’Alpine Renault è stato investito da un’auto mentre si allenava in bici sulle strade svizzere, a Lugano, in via la Santa. La conferma è arrivata in serata dal team Alpine, che ha ingaggiato lo spagnolo per il Mondiale 2021.

Subito soccorso e ricoverato in un ospedale della zona, i primi esami radiografici avrebbero evidenziato una frattura alla mandibola e danni ai denti. Le condizioni del pilota hanno consigliato un trasferimento all’ospedale di Berna, dove domani sono previsti ulteriori accertamenti.

Il pilota di Formula 1 Fernando Alonso è stato investito in bicicletta da un'auto nelle strade svizzere nei pressi di Lugano. La bici è la sua grande passione: numerose sono le foto postate dal pilota spagnolo sul suo profilo Instagram

alonso

IL COMUNICATO— In tarda serata il team Alpine F1 — emanazione di Renault — ha diramato un comunicato ufficiale, in cui conferma “l’incidente in allenamento in bicicletta. Fernando è cosciente, in buon stato d’animo ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani”.

I MESSAGGI— Non si sono fatti attendere anche messaggi di pronta guarigione dal mondo della F.1. A cominciare dall’amico e connazionale Carlos Sainz junior via Twitter: “Forza Fernando, speriamo non sia niente di grave e che ti riprenda presto!”. Così anche i team Haas e Aston Martin: “Ti auguriamo pronta guarigione”. Come la McLaren, la sua ultima squadra: “I migliori auguri Fernando, ti auguriamo un veloce recupero”. E poi Romain Grosjean: “Rimettiti presto Fernando”.

alonso

IL RITORNO— In questi giorni Alonso, 11 vittorie in Ferrari tra 2010 e 2014, si stava allenando in Svizzera con la sua amata bicicletta, uno degli hobby preferiti dal campione asturiano: si preparava al rientro in Formula 1 dopo aver lasciato il Mondiale nel 2018. Nella sua carriera, iniziata con la Minardi nel 2001, lo spagnolo ha corso 312 GP con 32 vittorie in F1 tra Renault, McLaren e Ferrari.

alonso briatore vettel alonso briatore alonso alonso alonso alonso