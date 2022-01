ANVEDI COME BALLA NANDEZ! – MANDATO D’ARRESTO PER IL CENTROCAMPISTA DEL CAGLIARI, NAHITAN NANDEZ: IL CALCIATORE, CHE È ANCHE RISULTATO POSITIVO AL COVID, È STATO DENUNCIATO DALL’EX COMPAGNA, SARAH GARCIA MAURI, PER VIOLENZA “DOMESTICA, PSICOLOGICA E PATRIMONIALE - IL MANDATO È VALIDO PER IL TERRITORIO URUGUAIANO, E NON A LIVELLO INTERNAZIONALE. MA A FINE GENNAIO NANDEZ DOVRÀ TORNARE NEL SUO PAESE PER LE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Problemi sanitari e giudiziari per il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez. Il giocatore - lo dice il sito del club rossoblu - è risultato positivo al Covid 19. Asintomatico e regolarmente vaccinato, Nandez ha svolto dei test sanitari nell'isola, programmati dal club per i calciatori di rientro dall'estero. Non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l'isolamento presso la propria abitazione.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da TeleMundo, il centrocampista è stato denunciato con l'accusa di violenza "domestica, psicologica e patrimoniale" verso la sua ex compagna Sarah Garcia Mauri.

La notizia del mandato di arresto spiccato nei confronti di Nahitan Nández dopo una denuncia presentata contro di lui dalla sua ex fidanzata Sarah García è ampiamente commentata dai media in Uruguay, ma anche in Argentina, dove il calciatore attualmente in forza al Cagliari militò nel Boca Juniors, insieme a Carlos Tevez.

In particolare Ovación, sezione sportiva del quotidiano el Pais di Montevideo, ha sostenuto di avere appreso da fonti giudiziarie che i fatti oggetto della denuncia si sarebbero verificati al di fuori dell'Uruguay, più precisamente in Argentina e in Italia.

Inoltre il giornale spiega che il mandato di cattura è valido per il territorio uruguaiano, e non a livello internazionale, per cui "bisognerà attendere le prossime ore che la Giustizia definisca questa situazione. Se estenderà la validità fuori dal confine nazionale o attenderà l'eventuale rientro del calciatore nel Paese per avviare una istruttoria".

Infatti a fine gennaio, si ricorda infine, i giocatori convocati da c.t. della nazionale Diego Alonso per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar dovranno concentrarsi in Uruguay. E dal 2015 Nández è normalmente convocato, ma non si sa se il nuovo c.t. Diego Alonso vorrà continuare su questa linea.

