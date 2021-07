AQUILOTTI SPENNATI - ANGELO PERUZZI ABBANDONA IL SUO RUOLO DA CLUB MANAGER DELLA LAZIO DOPO 5 ANNI – ERANO DIVERSI MESI CHE L'EX PORTIERE CHIEDEVA NUOVE GARANZIE E MAGGIORI MARGINI DI OPERATIVITÀ DENTRO LA SQUADRA, PRIMA DI RINNOVARE IL CONTRATTO IN SCADENZA NEL 2023. LOTITO SAREBBE RIMASTO TURBATO DALLE CONTINUE MINACCE DI ANDARE VIA E DAGLI SCONTRI SULLA QUESTIONE LUIS ALBERTO…

Da www.corrieredellosport.it

Una notte per pensarci ancora, ma la scelta sembra davvero fatta. Angelo Peruzzi sta per lasciare il ruolo di club manager. A meno di clamorosi ripensamenti dell’ultimo ora, l’ex portiere farà le valigie e saluterà Formello, il suo quartier generale per cinque anni. Dirigente di prim’ordine, sempre in campo con la squadra, la sua figura è stata fondamentale per fare da tramite tra giocatori e società. La lettera delle dimissioni va solo firmata.

Peruzzi, i motivi dell’addio

Il contratto è in essere sino al 2023. Una proposta di Lotito fatta lo scorso anno per rinnovargli la fiducia totale. Eppure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. In un colloquio telefonico con il presidente, Angelo ha chiesto nuove garanzie, maggiori margini di operatività.

E dall’altra parte il patron è rimasto turbato dal fatto che il dirigente spesso ha minacciato di andare via o rassegnare dimissioni. Insomma, problemi. Nessuna chiamata, nessun chiarimento. Peruzzi è mancato in ritiro per un’operazione al ginocchio. Questioni di salute risolti, a Formello è tornato ieri e ha preparato le carte per la rescissione. Vanno solo firmate. Una notte può cambiare il suo destino? Forse.

