22 lug 2022 15:05

ARBITRA CORNUTA! PARLA MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI, IL PRIMO FISCHIETTO DONNA IN SERIE A: “MI HANNO INSULTATO PER ANNI. MI DICEVANO “TROIA”, “PUTTANA”, “VAI A RIGOVERNARE”, “DATTI AL PATTINAGGIO ARTISTICO”. COME REAGIVO? MI FACEVA SORRIDERE E BASTA. UNA VOLTA UN CALCIATORE MI FISSAVA E GLI HO DETTO CHE...”- “VANITA’? IN OGNI ARBITRO UN MINIMO C’È, SEI IN UNO SPETTACOLO MEDIATICO” – “NOI DONNE SIAMO PIÙ EMPATICHE E MENO PRESUNTUOSE DEI MASCHI: DOBBIAMO SUDARE IL TRIPLO DI LORO”