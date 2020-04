ARICICCIA ANCHE ALDO SPINELLI: “LOTITO? DEVE SMETTERLA DI ROMPERE I COGLIONI” - IL PATRON DEL LIVORNO (CHE MILITA IN B) CONTRO QUELLO DELLA LAZIO SULLA POSSIBILE RIPRESA DEI CAMPIONATI IN ITALIA: "NON SI POTRÀ RIPARTIRE ANCHE PERCHÉ MANCANO I TAMPONI" – POI IPOTIZZA UNA A E UNA B A 22 SQUADRE. LA SOCIETÀ L’HO VENDUTA DA SETTIMANE A UN IMPRENDITORE OLANDESE (ANNAMO BENE…)

Senza giri di parole dice la sua, Aldo Spinelli. Il presidente del Livorno, ai microfoni di Primocanale, parla della possibile ripresa del campionato: “Il calcio è retto dagli imprenditori. Purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subìto il Coronavirus. Lo stesso vale per il calcio, non si potrà riprendere tra due o tre settimane anche perché mancano i tamponi a chi li ha veramente bisogno. Lotito deve smetterla di rompere i co*** con la ripresa a tutti i costi”.

Sulla ripartenza della Serie B

“Spero riparta a ventidue squadre con le tre promosse dalla C, senza retrocessioni, e le prime due promosse in Serie A che sarà a ventidue. Dobbiamo pensare anche ai ricorsi che possono travolgere”, spiega il presidente del Livorno. Che conclude: "La società l’ho venduta da settimane a un imprenditore olandese che è bloccato a casa sua dal Coronavirus. Non ho ancora ricevuto le fideiussioni, ma è una persona credibile in cui l’accordo tra gentiluomini vale più di ogni carta".

