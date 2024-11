13 nov 2024 11:08

ARIECCOLO! RANIERI MEJO DI NAPOLITANO E MATTARELLA: TERZO MANDATO ALLA GUIDA DELLA ROMA - DOPO UN CASTING PIENO DI NO, DAN FRIEDKIN AFFIDA LA PANCHINA AL 73ENNE ROMANO, CHE PER LA TERZA VOLTA GUIDERA’ I GIALLOROSSI. “SIR CLAUDIO” SARA’ UN TRAGHETTATORE. ULTERIORE CONFERMA DEL DISIMPEGNO DEI FRIEDKIN CHE NON VEDONO L’ORA DI CEDERE LA ROMA. INTANTO NON SI FANNO PIU’ VEDERE NELLA CAPITALE: PER INCONTRARLI IL POVERO RANIERI IERI SERA SI E’ DOVUTO IMBARCARE PER LONDRA. SE TROVERANNO UN ACCORDO IL RITORNO A ROMA DI RANIERI È PREVISTO NEL POMERIGGIO...