Cambiano i tornei ma non le buone abitudini. Cristiano Ronaldo ha sempre avuto un ottimo rapporto con il gol, ma in questo momento lui e la rete sono compagni inseparabili: dopo la striscia di sette partite consecutive in campionato, l’alieno portoghese è sbarcato anche sul pianeta Coppa Italia, l’unica competizione che gli mancava in Italia. Ha aperto le danze contro una Roma troppo sbadata, che si è arresa sul 3-1, e ha condotto la Signora in semifinale, aiutato anche dai compagni Bentancur (primo centro stagionale) e Bonucci. I giallorossi, mai vittoriosi allo Stadium, salutano la competizione con una prestazione scialba.

STRAPOTERE BIANCONERO— Sarri ripropone il tridente di Coppa Italia con Douglas Costa ma stavolta c’è Ronaldo (a riposo con l’Udinese) con Higuain e non Dybala. Fonseca, senza lo squalificato Dzeko, si affida a Kalinic in attacco. Partita senza squilli per quasi mezz’ora, finché il solito CR7 non decide che è il momento di mettere il timbro.

La sbocca lui con un diagonale su cui Pau Lopez non arriva, complice un doppio errore di Florenzi, che prima perde palla e poi non chiude sull’attaccante portoghese. Fino a quel momento la Juventus aveva vivacchiato in mezzo al campo a ritmi bassi, come se avesse la certezza di avere in mano la partita. Un po’ più vivace la Roma, brava ad arrivare in area con azioni manovrare ma meno al momento di concludere. Il gol sveglia la Juve e manda in confusione i giallorossi, che come in campionato pagano cari gli errori individuali.

Il 2-0 della Signora firmato Bentancur arriva su contropiede e dopo l’ennesima palla persa da Cristante: l’uruguaiano inizia l’azione e la finisce in porta dopo aver scambiato con Douglas Costa. Nell’occasione male anche Mancini che lo fa calciare. La squadra di Fonseca è in bambola e prima dell’intervallo c’è anche il tempo per il 3-0 di testa di Bonucci su cross pennellato di Douglas Costa. L’unica brutta notizia per i bianconeri è l’infortunio di Danilo, sostituito al 40’ da Cuadrado.

AUTOGOL DI BUFFON— Nella Roma paga Kluivert, fuori dopo un tempo per lasciare spazio a Santon. I giallorossi provano subito a riaprirla con Kalinic che colpisce il palo, imitato poco dopo da Higuain. Ci riescono qualche minuto più tardi con una gran botta di Under, che finisce sulla traversa e poi trova il corpo di Buffon prima di finire dentro. Poi Florenzi ha l’occasione di riscattarsi quando gli capita sui piedi la palla del 3-2, ma calcia addosso a Buffon.

La Juve è ancora viva, non solo con Ronaldo che ha sempre fame ma anche con Higuain (in gran forma), fermato miracolosamente da Pau Lopez. I bianconeri aspettano l’avversario e sono sempre pronti a ripartire. Più che belli, efficaci e cinici, troppo molli e discontinui gli avversari, che giocano solo a tratti (e nel finale costringono Buffon alla super parata su testa di Kolarov). La Juve avanza (aspettando Milan o Torino in semifinale) e da domani potrà pensare al Napoli, la Roma invece deve riflettere sulla sua eccessiva inconsistenza: una sconfitta così non è il modo migliore per avvicinarsi al derby.

TRACOLLO ROMA

Impossibile salvare qualcuno dal tracollo della Roma all'Allianz Stadium, ma i tifosi colpevolizzano soprattutto quattro giocatori per il doloroso 3 a 1 di questa sera. Florenzi, Cristante, Kluivert e Kalinic. Per i sostenitori giallorossi le prestazioni di questi giocatori hanno deluso le aspettative penalizzando di gran lunga la partita della Roma. Decima sconfitta all'Allianz Stadium, la Roma eliminata dalla Coppa Italia ha fatto infuriare i tifosi: "Senza personalità, senza attributi. Una Roma che continua a far deludere e che continuerà a non raccogliere trofei", "Non ho parole solo tanta tantissima delusione, si può perdere ma non così. Non sono mai entrati in campo".

Nessun alibi per i giocatori, i tifosi sui social questa volta non riescono a trovare scuse: "Basta dare alibi a questi giocatori. Alcuni non hanno le qualità per giocare nella Roma e a molti manca il carattere per affrontare sfide importanti come queste". E sui quattro colpevoli: "Florenzi non ha recuperato su Ronaldo nel primo gol, Cristante lento e macchinoso, Kluivert impacciato e senza idee e Kalinic un fantasma. Anche il palo a porta vuota per non farsi mancare nulla". "Adesso quando riparlerete di "fenomeni" dovrete assumervi le vostre responsabilità".

Su Fonseca pochi commenti, il problema secondo i romanisti non è il tecnico: "Se ha dovuto mettere Bruno Peres e Santon nel secondo tempo il problema non è suo. È evidente che anche lui è scontento della rosa, questi due terzini sono giocatori che in estate non voleva avere in rosa". Il mercato al centro del problema: "Siamo sicuri che serva solamente un attaccante esterno? Io prenderei anche un centrocampista e ovviamente un attaccante al posto di Kalinic. Con Dzeko sarebbe stata una partita diversa, lui riesce a tenere i palloni e a smistarli. La rosa è difficilmente migliorabile ha detto Petrachi. Forse è difficile prendere di peggio".

Commenti finali sull'atteggiamento della squadra dopo l'autogol che ha dato qualche speranza ai tifosi: "Quello che mi fa incazzare è quando si stacca la spina e si fanno queste figure del cavolo. Forse chi scende in campo non sa cosa voglia dire questa partita", "Il Parma non è superiore alla Roma eppure tre giorni fa se l'è giocata fino all'ultimo. Squadra fatta con dei giocatori senza personalità (Florenzi, Cristante, Under, Kluivert, Pellegrini, Kalinic). Eppure stavano giocando bene fino all'1-0. Poi il black-out totale".

