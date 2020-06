ARTHUR PER PJANIC, AFFARE FATTO! LO SCAMBIO CON IL BARCA REGALA A SARRI IL CENTROCAMPISTA PER LA NUOVA STAGIONE. PROPRIO ORA CHE IL DESTINO DEL TECNICO TOSCANO E’ IN BILICO - RONALDO NON GIOCHERÀ PIÙ CENTRAVANTI, IN QUEL RUOLO VA DYBALA: LO HA DECISO LA SQUADRA… - IL MISTERO CHIELLINI: CHE FINE HA FATTO?

EMANUELE GAMBA, GIULIO CARDONE per la Repubblica

pjanic arthur 8

Sarri avrà finalmente il primo giocatore di cui abbia approvato l'acquisto, il primo che possa calare con esattezza nel tipo di calcio che fa da 30 anni: Juve e Barcellona hanno convinto Arthur, che puntava i piedi, ad accettare il trasferimento a Torino, per cui lo scambio con Pjanic, da realizzare entro il 30 giugno, verrà ufficializzato nei prossimi giorni, dopo aver quantificato il conguaglio che i catalani si aspettano dai bianconeri: Pjanic è valutato 70 milioni e Arthur 80, perché la necessità impellente di iscrivere plusvalenze a bilancio fa impennare i prezzi dei cartellini ben oltre il valore oggettivo.

pjanic

Il riluttante Arthur ha infine cambiato idea, consigliato dalle panchine in cui Quique Setién l'ha confinato. Sarri avrà (dalla prossima stagione, naturalmente) il centrocampista da due tocchi che gli mancava, come gli manca quasi tutto tra le pieghe di questa rosa incoerente che aveva già messo in difficoltà un sublime adattatore come Allegri: il fatto è che lo sta ottenendo ora che la sua situazione è di nuovo traballante dopo i puntelli messi alla panchina durante il calcio sospeso, quando Paratici capì di dover comprare giocatori adatti al gioco del tecnico.

pjanic khedira

La Coppa Italia perduta ha lasciato conseguenze, anche se Sarri ha detto (a Sky) di aver chiesto alla squadra «di non stare a massacrarsi su cose che non possiamo cambiare ». Ma intorno alla Juve sono rifiorite le insicurezze, come se gli equilibri interni fossero sempre in balìa del primo intoppo. Sarri, d'altronde, ha una montagna di casi da gestire senza che si colga appieno quale supporto abbia dal club.

Certezze, appunto, poche. Dubbi, invece, tanti. «Può essere che siano stati commessi degli errori», ha ammesso l'allenatore parlando della condizione atletica (pessima) dei suoi, e confidando nella controdeduzione: «Può anche darsi che questa sia una fase transitoria fisiologica», e che la Juve metterà le ali allo sprint per scudetto e Champions. Ma chi può dirlo? Si può dire invece che Ronaldo non farà mai più il centravanti anche se non lo ha deciso Sarri ma i giocatori per lui, come egli stesso ha rivelato: «Prima della finale ho chiamato i tre attaccanti per dire loro quello che dovevamo fare.

sarri meme

Hanno deciso, dopo un'attenta analisi, di provare a partire con Dybala più centrale». L'attenta analisi non dev' essere andata oltre la volontà di Ronaldo. «Ho parlato da solo con Cristiano e a lungo, perché non deve perdere la fiducia. Spero che al massimo tra una settimana torni ad essere il giocatore straordinario di sempre». Qualcosa quadrerà col ritorno di Higuain, che però stasera a Bologna non ci sarà ancora. L'ultimo mistero riguarda Chiellini, completamente sparito dai radar senza che la Juve abbia mai fatto cenno a qualche problema fisico. Ma che fine ha fatto, il capitano?

miralem pjanic foto mezzelani gmt ronaldo chiellini pjanic maurizio sarri juve bologna cr7 pjanic pjanic

sarri meme 1