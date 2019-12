ASSALTO REAL AL “SERGENTE” MILINKOVIC – LA CASA BLANCA OFFRE 105 MILIONI ALLA LAZIO. COSA FARA’ LOTITO? – IL SERBO È A FORMELLO DAL 2015: IN QUESTA STAGIONE SEMBRA AVER FATTO IL DEFINITIVO SALTO DI QUALITÀ. AD OGGI, MILINKOVIC-SAVIC È BLINDATO DA UN CONTRATTO RINNOVATO FINO AL 2024, DUNQUE LOTITO NON HA ALCUNA FRETTA DI CEDERLO…

milinkovic

Da www.liberoquotidiano.it

Un nuovo assalto a Milinkovic-Savic, stella della Lazio che sogna lo scudetto. Sulle tracce del serbo, ora, ci sarebbe il Real Madrid, in verità da tempo interessato al centrocampista offensivo biancoceleste.

La notizia viene rilanciata da Don Balon, secondo cui i blancos hanno già preparato un'offerta da 105 milioni di euro, davanti alla quale Claudio Lotito potrebbe capitolare. Milinkovic-Savic è alla Lazio dal 2015; da sempre altalenante, in questa stagione sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Insomma, il terzo posto della squadra non è un caso e lo zampino del serbo è evidente. Ad oggi, Milinkovic-Savic è blindato da un contratto rinnovato recentemente fino al 2024, dunque Lotito non ha alcuna fretta di cederlo. Ma 105 milioni potrebbero bastare. O forse no?

milinkovic foto mezzelani gmt florentino perez claudio lotito foto mezzelani gmt Lotito sogni d'oro all'assemblea della Lega Calcio milinkovic