[…] L'Italia atterra a Wembley dopo il poker, per niente banale, servito alla nazionale di Malta dentro una notte seria e ricca di spunti: chi sta bene gioca e chi ha cambiato marcia rispetto ad un passato non proprio da scolaretto modello viene premiato. Il ct Luciano Spalletti non guarda la carta d'identità, vedi la fiducia, ben ripagata, in Bonaventura, e non guarda alle piccole ribellioni, vedi Kean, di gioventù: il gruppo, per il ct, cresce bene e , domani sera, «misurerà il suo valore contro una squadra tra le più forti d'Europa perché il duello con l'Inghilterra ci racconterà molte cose».

A Wembley siamo di casa e, là, l'asticella del nostro calcio è stata alzata a dismisura quando l'11 luglio 2021 siamo saliti sul tetto del vecchio continente esultando nella tana dei Tre Leoni: tra poche ore sarà la quinta uscita azzurra nello stadio tra i più suggestivi al mondo nel giro di ventisette mesi. L'effetto che farà su una squadra in costruzione è motivo di attesa e curiosità perché quella con l'Inghilterra potrebbe restare l'unico test con una grande da qui ad Euro 2024 in agenda il prossimo giugno in Germania: per qualificarci servirà non perdere a Leverkusen contro l'Ucraina il 20 novembre una volta battuta tre giorni prima la Macedonia a Roma, calcoli che tolgono all'incrocio di Wembley il significato dello spareggio o della partita da non fallire.

[…] a Napoli, lo scorso marzo, finì male per una delle ultime versioni azzurre di Mancini. A Wembley andremo con l'irrisolto problema del numero nove: Immobile è in calo, Retegui fermo ai box, Scamacca c'è, ma ha pochi minuti nelle gambe, Raspadori rischia di rimanere intrappolato nella fisicità inglese, Kean si candida anche se può far meglio da esterno.

Questione generazionale, ma anche di metodi di lavoro: ci manca da troppo tempo un padrone indiscusso del ruolo. A Wembley hanno vinto solo l'Italia di Capello e Zola, autori dei due gol nelle due occasioni in cui ce l'abbiamo fatta nei 90', poi il trionfo dell'11 luglio. «Vogliamo capire chi siamo», dice Spalletti. […]

