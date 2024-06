ATTIMI DI PAURA IN COPPA AMERICA: LA PARTITA TRA PERÙ E CANADA È STATA INTERROTTA DOPO CHE IL GUARDALINEE HUMBERTO PANJOJ È SVENUTO A CAUSA DI UN COLPO DI CALORE - L'ASSISTENTE ARBITRALE È STATO SOCCORSO DAL PORTIERE CANADESE, MAXIME CREPEAU, CHE HA ALLERTATO I MEDICI - PANJOJ È STATO PORTATO VIA IN BARELLA E SOSTITUITO A INIZIO SECONDO TEMPO DAL QUARTO UOMO - LE TEMPERATURE ALLO STADIO DI KANSAS CITY AVEVANO SUPERATO I 40 GRADI… - VIDEO

Juez de línea cae desplomado en el partido entre Perú y Canadá en #CopaAmérica2024: Cuando el final del primer tiempo se acercaba, uno de los jueces de línea se desplomó en el terreno de juego. Se trata del árbitro Humberto Panjoj, quien no pudo soportar el calor en que se… pic.twitter.com/yot9wSDICT — BUXTREP (@buxtrep) June 25, 2024

Forte paura per quanto accaduto stanotte in Perù-Canada. Il match, valido per la seconda giornata del Girone A di Copa America, giocato al Children’s Mercy Park di Kansas City, ha registrato delle temperature estremamente elevate da sostenere per i protagonisti in campo. Un caldo fuori dal comune che ha messo fuori causa un assistente arbitrale, svenuto durante la partita. Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, infatti, la temperatura di avvicinava ai 40 gradi, con un'umidità difficilmente sostenibile che innalzava la sensazione e la percezione di caldo da parte dei presenti.

Humberto Panjoj non ha resistito al caldo e ha perso i sensi. Il primo ad accorgersene è stato il portiere della squadra nordamericana, Maxime Crepeau: l'estremo difensore è corso dalla sua area verso l'arbitro per verificare le sue condizioni, invocando immediatamente il soccorso dei medici. Molto probabilmente un colpo di calore, si apprende da Sportface, che non ha permesso all'arbitro di proseguire il match, lasciando il campo in barella.

