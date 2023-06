“A PUTIN, IN UCRAINA, SONO RIMASTE SOLO LE ARMI NUCLEARI” – L’ANALISI IMPIETOSA DI “THE HILL”, CHE METTE IN FILA TUTTE GLI SCHIAFFONI RIFILATI DAGLI UCRAINI A “MAD VLAD”: “ANCHE LUI SA CHE LE ATOMICHE NON SONO UN'OPZIONE PRATICABILE O VINCENTE. LA QUESTIONE NON È PIÙ SE LA RUSSIA PERDERÀ CONVENZIONALMENTE IN UCRAINA, MA QUANDO” – GLI ATTACCHI OLTRE CONFINE DI KIEV STANNO CORRODENDO LA PATINA DI PROPAGANDA DEL CREMLINO. E ORMAI, NESSUNO PIÙ CREDE ALLA STORIELLA DELLA “OPERAZIONE MILITARE SPECIALE”