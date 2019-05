16 mag 2019 13:02

AUDIO! DE ROSSI VIA WHATSAPP ATTACCA PALLOTTA: ''MA COME, NON CI PARLIAMO DA UN ANNO, MI ANNUNCI CHE MI CACCI E POI DOPO 40 MINUTI…'' - SENTITE COSA DICE IL CAPITANO DELLA ROMA SULL'IPOTESI CONTRATTO A GETTONE, 100MILA EURO A PARTITA, ''SE DICI CHE SONO MALATO, COSÌ SE GIOCO 10 PARTITE PRENDO UN MILIONE, SE NON GIOCO MI HAI GRATIS''