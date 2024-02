AURELIONE NON PERDONA – ZIELINSKI HA DECISO DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO CON IL NAPOLI E HA TROVATO UN ACCORDO CON L’INTER A PARAMETRO ZERO (4 ANNI A 4,5 MILIONI A STAGIONE) – DE LAURENTIIS NON L’HA PRESA AFFATTO BENE E AVREBBE DECISO DI “PUNIRE” IL CENTROCAMPISTA POLACCO ESCLUDENDOLO DALLA LISTA CHAMPIONS – LA STILETTATA DEL PRESIDENTE AZZURRO: “IO, CON IL SORRISO, HO DETTO A MAROTTA ‘NON TI STAI COMPORTANDO BENE'”

Il passaggio di Piotr Zielinski dal Napoli all'Inter è praticamente cosa fatta, e il club del presidente Aurelio De Laurentiis non l'avrebbe presa benissimo. Il centrocampista polacco ex Empoli, in azzurro dal 2016 con 355 presenze e 50 gol complessivi, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere escluso dalla lista Champions League. Una sorta di "punizione", lo step immediatamente precedente a una esclusione dalla rosa. [...]

"Secondo colpo a zero dopo Taremi - annuncia su X Daniele Mari, direttore di Fcinter1908.it -: l'Inter ha informato ufficialmente il Napoli della trattativa con Zielinski. E' il passaggio formale prima di visite mediche e firma, che dovrebbe arrivare entro 20 giorni. A Zielinski 4 anni di contratto (o 3+1) a 4,5 mln più bonus".

Zielinski era in scadenza ma le trattative per il rinnovo non erano mai decollate veramente. "È un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore - aveva commentato sibillino De Laurentiis una settimana fa -, è stato otto anni qui. Certe storie d'amore vanno al termine da sole. Se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo e a tenerlo con noi. Ma se lui vuole partire perché magari ha un procuratore che sente il profumo o la puzza del denaro, evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto. Avrà convinto il ragazzo, la moglie e il suocero…".

Quindi, anche per giustificarsi davanti ai tifosi azzurri delusi, aveva sottolineato: "Io vi dico solo una cosa: siccome i media scrivono una marea di cavolate, il signor Zielinski prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all'Inter. Se va all'Inter? Io, con il sorriso, ho detto a Marotta ‘non ti stai comportando bene'. Lui mi risponde ‘non è vero, non è vero', per cui diventa una specie di gag".

