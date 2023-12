AVETE ROTTO IL CALCIO - LA MANCATA PROROGA DEL DECRETO CRESCITA RISCHIA DI PROVOCARE DEI DANNI IMMENSI PER TUTTO IL CALCIO ITALIANO - SENZA GLI SCONTI FISCALI PER GLI ATLETI PROVENIENTI DALL'ESTERO, SARÀ SEMPRE PIÙ DIFFICILE PORTARE (E TRATTENERE) I CAMPIONI IN ITALIA E IL TORNEO SARA' MENO APPETIBILE AGLI SPONSOR STRANIERI, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI RICAVI - LEGA SERIE A: "E' PREVALSA PER L’ENNESIMA VOLTA UNA VISIONE DEL CALCIO DISTORTA"

Estratto dell'articolo di Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

«Qualora cessassero i benefici fiscali garantiti dal decreto Crescita avverrebbe la distruzione del calcio italiano». L’affermazione dai toni definitivi è di Giorgio Furlani, ad del Milan ed è datata novembre scorso. […]

Ora invece con lo stralcio della proroga al 29 febbraio degli sconti fiscali per gli sportivi professionisti provenienti dall’estero, i timori si sono trasformati in realtà. […]. La Lega di A con una nota ha espresso «stupore e preoccupazione». Spiega infatti che la decisione «avrà quale unico risultato un esito opposto a quello perseguito». E cioè, «la mancata proroga produrrà minore competitività delle squadre, con conseguente riduzione dei ricavi, minori risorse da destinare ai vivai, minore indotto e minor gettito per l’erario».

La Lega solleva il sospetto che abbia prevalso «una visione distorta del calcio, che non tiene conto del ruolo economico, sociale e culturale». Perciò la serie A «auspica che il Parlamento possa correggere questo errore che danneggia non solo il calcio italiano ma tutto lo sport».

[…] il Milan è la squadra che più di ogni altra big guarda oltrefrontiera invece che in Italia: per irrobustire il reparto offensivo, segue Guirassy dello Stoccarda che chiede 5 milioni di euro netti. È evidente che uno stipendio del genere, senza i benefici fiscali del Decreto, graverebbe e non poco sul bilancio […]. Il rinforzo immediato per la difesa è Matteo Gabbia, ieri in Spagna a definire la conclusione del prestito al Villarreal. Ci sarà spazio per un nuovo innesto?

Lenglet, in prestito dal Barcellona all’Aston Villa sarà una pista percorribile? Il centrocampista ex Sassuolo Junior Traorè, seguito anche da Napoli e Fiorentina, ora al Bournemouth, sarà un’alternativa al partente Krunic? Senza Decreto come procederanno i rinnovi di Giroud e Maignan? Il centrocampista del Tottenham, Pierre Emile Hojbjerg potrà sbarcare a Torino, accontentando Allegri se guadagna 6 milioni di sterline e i londinesi per lasciarlo partire ne chiedono 30 di cartellino? Peraltro il giocatore è nel mirino anche del Napoli.

