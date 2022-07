AVETE VOLUTO "ANDONIO" CONTE? MO' CORRETE! - LA BRUTALE SESSIONE DI ALLENAMENTO DEL TOTTENHAM CHE STA PREPARANDO LA PROSSIMA STAGIONE A SEUL - IN UN VIDEO DIVENTATO VIRALE, SI VEDONO LE STELLE DEGLI "SPURS" SFINITI DALLA PREPARAZIONE ATLETICA: IL CAPITANO HARRY KANE CHE SI ACCASCIA E VOMITA, HEUNG MIN SON CHE QUASI SVIENE E KULUSUEVSKI CHE… - VIDEO

?Harry Kane vomited & Son Heung-min collapsed in a brutal training session organised by Antonio Conte. ?Spurs fitness coach Gian Piero Ventrone nicknamed ‘The Marine’, is known for putting ferocious demands on his players.#THFC | #COYS | #SpursInSeoulpic.twitter.com/ctPw6Tdxb7 — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) July 11, 2022

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Il capitano Harry Kane che si accascia e vomita. L'altra stella della squadra, il sudcoreano Son, che quasi sviene e resta agonizzante a terra, mentre qualcuno prova a tirarlo su. Dejan Kulusevski che abbandona dopo qualche minuto l'allenamento. Che cosa sta succedendo al Tottenham? Un virus? Qualche malattia misteriosa? Un complotto contro gli Spurs tornati quest'anno in Champions League?

Preparazione a Seul

No, nulla di tutto questo. Semplicemente, è la preparazione pre-stagionale di mister Antonio Conte. L'anno scorso il tecnico italiano era arrivato in corsa, quindi ha potuto fare poco dal punto di vista atletico. Quest'anno le cose sono ben diverse, e i giocatori del Tottenham ne stanno pagando evidentemente le conseguenze, anche i migliori come Kane e Son. Ritmi e carichi di lavoro sinora inimmaginabili per la compagine inglese che sta preparando la prossima stagione a Seul, proprio nella Corea del Sud del capocannoniere della squadra l'anno scorso, esaltato dal gioco di Conte.

Ventrone spreme la truppa

Ora però, oltre alle gioie, vengono anche i dolori, e Son lunedì sera era solo al suo secondo giorno di allenamento dopo la pausa estiva. L'allenatore italiano punta moltissimo su questa stagione e come al solito non vuole lasciare niente al caso. Lui e Gian Piero Ventrone, il "marine", lo storico preparatore atletico ex Juve, stanno spremendo la squadra. Lunedì sera si è visto il peggio sul campo d'allenamento, con sessioni di forza e resistenza fisica arrivate a sorpresa dopo corsa, scatti, torelli e una partitella.

Tutti i giocatori sono sembrati esausti a terra, alla fine della sessione. Kane e Son hanno subito le conseguenze peggiori, aggravate dal caldo (oltre 30 gradi), dall'afa di Seul e dalla mancanza di vento nello stadio dove il Tottenham si è allenato di fronte a 6mila presenti. Kulusevski ha avuto un problema dopo pochi minuti al polpaccio. Ma almeno l'altro ex "italiano", il croato Ivan Perisic, l'ha scampata in quanto deve ancora recuperare dall'infortunio subito nel finale di stagione contro l'Inter.

"Nessuna discussione, eravamo troppo stanchi"

"Non so quanti chilometri ho fatto in allenamento", ha commentato poi Son facendo buon viso a cattivo gioco, "ma l'allenatore e il suo staff hanno degli obiettivi atletici e noi dobbiamo fare il meglio per raggiungerli. La preparazione è molto importante per una stagione. No, noi giocatori non abbiamo discusso a fine allenamento. Eravamo troppo stanchi...".

