AVEVA RAGIONE BERLUSCONI: DI BELLO AVREBBE DOVUTO CHIAMARSI “DI BRUTTO” - DOPO IL CLAMOROSO RIGORE NON DATO AL BOLOGNA CONTRO LA JUVE, IL DIRETTORE DI GARA SARÀ FERMATO DAL DESIGNATORE ROCCHI - LA SFURIATA DELL'AD DEI ROSSOBLÙ, CLAUDIO FENUCCI: “ALLUCINANTE. I RAPPORTI TRA IL VAR E IL CAMPO VANNO MIGLIORATI” - SUBITO DOPO L'EPISODIO, DI BELLO AVREBBE DETTO ALLE PANCHINE: “HO VISTO BENE IO, SONO CADUTI ASSIEME” - ALLEGRI, CHE HA ACCUSATO UN MALORE, RECLAMA DUE RIGORI - VIDEO

contatto tra iling junior e ndoye juventus bologna 5

1. FENUCCI: "C'ERANO RIGORE ED ESPULSIONE, UN ERRORE CLAMOROSO"

Estratto da www.gazzetta.it

Esplode, come prevedibile, la polemica sul contatto in area (quasi in porta) tra Samuel Iling-Junior e Dan Ndoye, al 71': un intervento piuttosto netto ma valutato come non falloso dall'arbitro Marco Di Bello, che sarà fermato per la svista dal designatore Rocchi. Al termine di Juventus-Bologna a parlare è l'amministratore delegato dei rossoblù, […]: "Un errore arbitrale clamoroso ha tolto una vittoria che era ormai certa a quel punto - spiega senza mezzi termini a Dazn -, visto che c'erano rigore ed espulsione".

claudio fenucci

LE PAROLE

[…]I rapporti tra il Var e il campo vanno migliorati, questi episodi sono allucinanti. È impensabile che un calciatore falciato davanti al portiere non determini il calcio di rigore e l'espulsione". Nessun commento sulla questione invece per Thiago Motta - […]che di fatto si è esibito in una granitica "scena muta" […]

2. JUVENTUS-BOLOGNA, DI BELLO SU ILING-NDOYE: "HO VISTO BENE IO, CADUTI ASSIEME"

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

thiago motta

"Ho visto bene io, sono caduti assieme": questa sarebbe la frase, secondo la ricostruzione di Repubblica, detta da Marco Di Bello alle panchine di Juventus e Bologna dopo il contatto tra Iling-Junior e Ndoye, caso da moviola che ha scatenato la rabbia del club rossoblù. La spiegazione dell'arbitro pugliese spiegherebbe almeno in parte il motivo per il quale poi non si è andati al VAR: la decisione di Di Bello […] avrebbe di fatto mantenuto l'interpretazione vista sul campo, senza che gli assistenti al monitor lo "forzassero" a riguardare l'immagine. […]

marco di bello

L'arbitraggio di Di Bello, comunque, ha scontentato anche la Juve. Tra i motivi del malessere che ha colpito Massimiliano Allegri ci sarebbe anche la rabbia per alcune decisioni arbitrali, tra queste probabilmente il primo gol annullato a Vlahovic.

