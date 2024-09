AVEVA RAGIONE RODRI: "SI GIOCA TROPPO E NON SI PUÒ MANTENERE IL PROPRIO LIVELLO FISICO" - STAGIONE FINITA PER IL CENTROCAMPISTA DEL MANCHESTER CITY, CHE HA RIPORTATO LA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO DEL GINOCCHIO DESTRO DURANTE LA PARTITA CONTRO L'ARSENAL - LA SCORSA SETTIMANA LO SPAGNOLO, UNO DEI FAVORITI PER LA VITTORIA DEL PALLONE D'ORO, SI ERA LAMENTATO PER L'ELEVATO NUMERO DI PARTITE IN UNA STAGIONE E AVEVA APERTO ALLA POSSIBILITÀ DI UNO SCIOPERO DEI CALCIATORI: "PENSO CHE CI SIAMO VICINI..."

ARTICOLI CORRELATI

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

infortunio rodri

Bruttissima notizia per il Manchester City e per le ambizioni di Pep Guardiola. Rodri, infatti, ha finito la stagione dopo l'infortunio patito a inizio gara contro l'Arsenal. Come appreso da Marca, gli esami a cui è stato sottoposto lo spagnolo a Manchester hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. […] Rodri è arrivato a Barcellona per sottoporsi a un nuovo esame che confermi il grave infortunio.

infortunio rodri - foto lapresse

Lo sfortunato centrocampista, candidato alla vittoria del Pallone d'Oro, […] aveva cominciato la stagione in ritardo dopo il trionfo a Euro 2024, è probabilmente insieme a Haaland l'unico giocatore insostituibile nel City di Guardiola, il metronomo di centrocampo che fa girare la squadra, un leader silenzioso dentro e fuori lo spogliatoio.

Al di là del dispiacere umano per il brutto infortunio, per Pep sono davvero guai seri dal punto di vista tecnico. Non è, infatti, un caso che con lo spagnolo in campo il City non ha perso per 74 partite consecutive, un record che si è interrotto solo lo scorso 25 maggio con la sconfitta in FA Cup contro i cugini dello United. […]

infortunio rodri - foto lapresse RODRI infortunio rodri