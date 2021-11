AVEVA RAGIONE ZAZZARONI: LEO MESSI VINCE IL SETTIMO PALLONE D’ORO (COME AVEVA ANTICIPATO A INIZIO OTTOBRE IL DIRETTORE DEL CORSPORT) – MA L’ARGENTINO DOPO AVER VINTO LA COPPA AMERICA HA SEGNATO COL PSG SOLO UN GOL NEL CAMPIONATO FRANCESE E TRE IN CHAMPIONS. NON E' STATO CERTO LUI IL MIGLIOR CALCIATORE DELLA STAGIONE. HA ANCORA SENSO IL PREMIO DI FRANCE FOOTBALL? – TOTTI: “QUEST’ANNO IL PALLONE D'ORO L’AVREI DATO A LEWANDOWSKI" (FINITO SECONDO). TERZO JORGINHO...

Lionel Messi vince il settimo Pallone d'Oro della sua carriera. L'attaccante argentino si impone davanti a Robert Lewandowski (premiato come miglior attaccante del 2021) e l'azzurro Jorginho. Donnarumma si piazza al decimo posto e vince anche il Trofeo Yashin riservato al miglior portiere.

Le parole di Messi: "E' incredibile tornare qui dopo due anni. Mi sono ritrovato a Parigi e sono felice di essere qui con grande entusiasmo e voglia di lottare per nuovi obiettivi. Non so quanto mi resti da giocare ma spero che sia molto. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni del Barcellona e specialmente tutto il gruppo dell'Argentina. Tante volte avevo l'impressione che mancasse qualcosa e quest'anno è stato il contrario perchè ho raggiunto il sogno che desideravo. Alla fine è arrivato il trofeo con l'Argentina. E' un onore per me aver lottato con Lewandowski e France Football dovrebbe dargli il Pallone d'Oro per quanto fatto nel 2020".

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport – inizio ottobre

Il Pallone d’oro 2021 premierà – a prescindere – Leo Messi. Ormai prossima la conferma ufficiale. Per vederselo assegnare Jorginho avrebbe dovuto vincere, oltre a Europeo, Champions e Supercoppa europea, anche l’Eurovision al posto dei Maneskin, Ballando con le Stelle e i 100 piani a Tokyo: Dimenticavo: e sarebbe dovuto costare qualche centinaio di euro al Psg dei qatarioti. L’oriundo del Chelsea non può rammaricarsi: quando non si fanno le cose per benino, è giusto che le giurie – ne so qualcosa – si diano da fare

Francesco Totti e il Pallone d'Oro, uno dei pochi trofei che non è riuscito a vincere soprattutto perché rimasto in un club poco vincente come la Roma. L'ex capitano giallorosso però nell'intervista rilasciata a Sport ha parlato del prestigioso trofeo che andrà per la settimana volta a Lionel Messi. Totti però quest'anno non l'avrebbe assegnato alla Pulce, bensì a un altro giocatore: "Siamo abituati a dover scegliere tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma quest'anno io lo darei a Lewandowski", ha dichiarato Totti nell'anticipazione dell'intervista.

