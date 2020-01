DAGONEWS

influencer italiane a manchester

Un dopo-partita decisamente piccante per i giocatori del Manchester City. Dopo aver travolto 6 a 1 l'Aston Villa a Birmingham, la squadra ieri sera aveva in programma una festa privatissima in un luogo segreto. Ad animare l'evento c'erano, tra le altre, 15 bellissime modelle e ''influencer'' appena atterrate dall'Italia.

Vi ricordate la festa piena di gnocche desiderose di folleggiare con i giocatori della Juve, organizzata a Milano lo scorso marzo dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid? Fu svelata da Fabrizio Corona quando era ancora a piede libero, e stavolta è Dagospia che può raccontare un nuovo capitolo del romanzo calciatori-influencer.

influencer a manchester 9

Le affascinanti ragazze sono state ''paracadutate'' ieri in un lussuoso ma anonimo albergo in campagna, lontano dagli occhi impiccioni della città, il ''Mere Golf Resort & Spa'', dove sono tuttora coccolate tra piscine, bagni turchi e pasti gourmet. Due noti pr italiani, S.I. e A.C., si sono occupati della logistica: il grosso della truppa è partito da Milano, dove è stata imbarcata su voli per l'ex capitale industriale inglese.

influencer a manchester 8

Arrivate al ''The Mere'', le ragazze hanno avuto qualche ora per riposarsi e farsi belle. Dopo una sessione in piscina, massaggi e maschere, vestite con scintillanti abiti da sera sono state caricate su un pullman insieme ad alcuni dei giocatori che hanno potuto fare la loro conoscenza ''in anteprima''. Ma la festa non è finita stanotte: le pulzelle saranno in zona almeno fino a domani.

Nessun problema per i calciatori: il lunedì è il loro giorno libero, e il City è secondo in classifica a 14 punti dal Liverpool. La Premier League è di fatto già chiusa, tanto vale godersi la vita…

influencer a manchester 21 influencer a manchester 15 influencer a manchester 22 influencer a manchester 16 influencer a manchester 14 influencer a manchester 17 influencer a manchester 20 influencer a manchester 23 influencer a manchester 13 influencer a manchester 12 influencer a manchester 2 influencer a manchester 11 sergio aguero influencer a manchester 18 influencer a manchester 19 influencer a manchester 24 influencer a manchester 10 influencer a manchester 6 manchester city si festeggia influencer a manchester 1 manchester city la squadra david silva negli spogliatoi del manchester city manchester city manchester city si festeggia sergio aguero