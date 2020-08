AVVERTITE CONTE E MAROTTA: MESSI VUOLE SOLO GUARDIOLA – LA “PULCE” NON RISPONDE ALLE PROVOCAZIONI DEL PRESIDENTE DEL BARCELLONA BARTOMEU E LAVORA SOTTO TRACCIA PER FAVORIRE UN ACCORDO CON IL MANCHESTER CITY: SAREBBE PRONTO ADDIRITTURA A RINUNCIARE A PARTE DEL SUO STIPENDIO (DA 50 MILIONI A STAGIONE) PUR DI RICONGIUNGERSI CON PEP – IL PSG AVEVA PENSATO A UNO SCAMBIO CON NEYMAR MA…

Eleonora Trotta per “il Messaggero”

Leo Messi affina la sua strategia. Non ha risposto alla provocazione di Bartomeu («Mi dimetto in caso di dietront di Leo») ma è pronto a favorire un accordo tra il Barcellona e il City, anche rinunciando a parte del suo stipendio da quasi 50 milioni di euro a stagione.

Così, dopo i confronti di ieri, i Citizens hanno valutato alcuni calciatori, oltre a Gabriel Jesus, che potrebbero rientrare nell' affare. Una trattativa, questa, seguita con particolare attenzione dal Psg.

I parigini aveva pensato ad un clamoroso scambio con Neymar ma ieri, il ds Leonardo, è stato gelato dal papà del calciatore, Jorge: Leo vuole raggiungere Guardiola in Inghilterra, il pensiero del padre-agente del pluri-Pallone d' oro. Il programma del campione argentino è ben noto anche agli emissari dell' Inter e ai vertici di Suning, rimasti in contatto con il clan Messi dopo i colloqui ufficiali dei mesi scorsi.

Secondo quanto arriva dalla Cina, la proprietà nerazzurra avrebbe voluto effettuare un nuovo tentativo nel caso in cui il campione classe '87 si fosse liberato gratis. Ma i tempi sono molto lunghi e nessuno, in questo momento, vuole correre il rischio di andare allo scontro legale con il Barcellona.

OVER 30 DI LUSSO

Non solo Messi: i blaugrana sono anche alle prese con il caso Suarez. L' attaccante è stato ufficialmente tagliato da Koeman nell' ambito di uno svecchiamento della rosa, ritenuto necessario per ridurre gli altissimi costi della società. Senza, però, un accordo sulla buonuscita, l' uruguaiano si presenterà lunedì al raduno del club. P

iace in Mls ed è stato offerto ad una Juventus totalmente focalizzata sull' affare Dzeko (c' è un' intesa di massima tra le parti) per il post Higuain. Il futuro dei campioni over 30 si intreccia sempre di più in un calciomercato nostalgia, che vede tra i protagonisti anche altri vecchie conoscenze della serie A come Mandzukic e Vidal.

L' ex centrocampista della Juventus, in uscita dal Barcellona, è sempre più vicino all' Inter grazie alla mediazione dei suoi agenti, in ottimi rapporti con l' ad Marotta. Va trovata, però, l' intesa sulla cifra: i nerazzurri sperano di prenderlo a zero, i blaugrana partono invece da una richiesta di 10 milioni di euro. Di certo, il passare del tempo aiuterà l' ad Marotta a strappare un accordo molto vantaggioso.

Da tenere d' occhio anche la situazione legata a Cavani. Svincolato di lusso, dopo la mancata intesa con il Benfica continua ad avere pretese molto importanti: i suoi agenti chiedono un triennale da 8-9 milioni di euro a stagione. Attenzione quindi al possibile incrocio con Diego Costa. Anche l' Atletico Madrid cambierà l' attacco con Kalinic, reduce dal prestito alla Roma, nel mirino del Besiktas e Fenerbahce.

