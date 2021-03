AVVISATE DRAGHI, LA SOTTOSEGRETARIA VEZZALI E I “RIGORISTI” DEL GOVERNO: L’OLIMPICO COL PUBBLICO O ROMA PERDE L'EUROPEO – IL PRESIDENTE UEFA CEFERIN CHIEDE GARANZIE AI PAESI OSPITANTI: SPALTI OCCUPATI ALMENO PER IL 20% E IMPEGNO DEI GOVERNI A GARANTIRE DA UN MINIMO DI 12 MILA SPETTATORI FINO ALLE 30MILA PRESENZE - LA SCADENZA LIMITE È IL 7 APRILE

Andrea Ramazzotti e Andrea Santoni per il corrieredellosport.it

stadio olimpico

Quando gioca la Nazionale, soprattutto se in ballo c’è l’accesso a un Mondiale, tutta la struttura federale, a partire dal presidente Gravina, è concentrata sul campo. Mai come in questo momento però la Federcalcio sta lavorando a un altro obiettivo: quello del prossimo Europeo con lo stadio Olimpico (destinato ad ospitare le tre partite iniziali dell’Italia e un quarto di finale), aperto al pubblico in modo significativo. Da un minimo di 12 mila spettatori fino al sogno accarezzato di 30mila presenze.

GABRIELE GRAVINA FOTO MEZZELANI GMT96

Cifra che in questo momento può apparire quasi provocatoria ma che potrebbe essere raggiunta davanti a una campagna vaccinale finalmente coerente con le esigenze del Paese. Ricordando comunque che Euro 2020/1 nella Capitale o sarà “aperto” o non sarà. In Federazione l’ottimismo c’è e si basa evidentemente su assicurazioni definitive da parte delle autorità. La partita politica però è veramente di dimensioni continetali. Ma andiamo con ordine, perché questo traguardo deve passare attraverso un percorso che ha tempi stretti a partire dalla prima scadenza ineludibile: quella del prossimo 7 aprile.

Stadi aperti con quota minima del 20-25% della capienza

stadio olimpico foto mezzelani gmt 037

Quella è la data ultima in cui le Federazioni delle 12 città destinate ad ospitare il torneo nella sua prima declinazione itinernate, devono far arrivare alla Uefa una rassicurazione scritta sulla certezza di aprire i rispettivi stadi secondo la quota minima richiesta del 20-25% della capienza. Chiaro che l’impegnativa deve essere garantita dal singolo governo, visto che in ballo ci sono salute e mobilità dei cittadini.

ceferin

Il 19 aprile prossimo poi l’Esecutivo Uefa (al quale è candidato anche Gravina) ratificherà programma e sedi definitive, che saranno annunciate il giorno dopo nel Congresso. Per quel che si sa ad oggi, nessuna delle località previste dovrebbe rinunciare (si era parlato di Bilbao, Dublino, Glasgow). In quel caso la Uefa tra il 7 e il 19 aprile avrebbe modo di riprogrammare il torneo. Ma non dovrebbe essercene bisogno.

stadio olimpico draghi

ROBERTO SPERANZA DARIO FRANCESCHINI valentina vezzali