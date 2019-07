AVVISATE FONSECA: PALLOTTA E’ STATO AVVISTATO A CENA IN TOSCANA CON SPALLETTI - LA GENESI DELL'INCONTRO, OFFICIATO DAL "RASPUTIN" DI REGGELLO, FRANCO BALDINI, SAREBBE PRIVATA: IL PRESIDENTE DELLA ROMA VOLEVA FARE LE CONDOGLIANZE ALL'ALLENATORE PER LA PERDITA DEL FRATELLO – MA I TIFOSI TEMONO PER “ZORRO” FONSECA: SE LA STAGIONE INIZIASSE MALE VUOI VEDERE CHE PALLOTTA RICHIAMA IL “SOR LUCIO”?

Massimo Cecchini per gazzetta.it

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti. Sarà per questo che domenica sera James Pallotta, da giorni in vacanza in Toscana, ha cenato al "Four Seasons" di Firenze con il suo ex allenatore Luciano Spalletti? Niente affatto, si premurano di spiegare da Trigoria. Quell'incontro, riportato da Il Tempo, c'è stato ed era officiato naturalmente anche da Franco Baldini, ma in realtà la genesi sarebbe estremamente privata, visto che il presidente della Roma voleva fare le condoglianze a Spalletti per la recente perdita del fratello.

L'INCONTRO VISTO DAI TIFOSI

spalletti

Insomma, doveva essere una visita riservata, ma è stata invece subito associata all'incontro avuto poi ieri dal presidente con Fonseca e tutto lo stato maggiore del club giallorosso, tant'è che i tifosi stamattina - su radio e social - hanno cominciato a temere per la posizione del portoghese. Come dire, se la stagione cominciasse male, vuoi vedere che Pallotta richiama subito Spalletti (al terzo mandato giallorosso) per sostituirlo? Puro Fantacalcio, ovviamente, ma il rischio che le cene toscane diventino indigeste nelle interpretazioni esiste.

