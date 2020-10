AVVISATE IACHINI E FONSECA CHE MAURIZIO SARRI STA TRATTANDO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA OLTRE 6 MLN DI EURO CON LA JUVE – PER IL TECNICO EX BIANCONERO POSSIBILE RITORNO IN PANCHINA A BREVE. ALLA FIORENTINA COMMISSO NON E’ SODDISFATTO DI IACHINI. E NON DORME SONNI TRANQUILLI NEANCHE FONSECA ALLA ROMA. I CONTATTI DEI FRIEDKIN CON MAX ALLEGRI E SARRI PER VARARE IL NUOVO CORSO ANCHE IN PANCHINA…

G.Odd. per “la Stampa”

Più che un fantasma, Maurizio Sarri per la Juve è diventato un peso economico dopo il traumatico esonero di settanta giorni fa. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: il club bianconero e il tecnico toscano, infatti, stanno trattando la rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno 2021 (stipendio da oltre 6 milioni di euro netti) con un' opzione di rinnovo per un altro anno.

Da qualche giorno il ds Paratici e gli agenti di Sarri sono in contatto per sciogliere il vincolo, ma ieri c' è stata un' importante accelerazione. Segno che l' ex allenatore juventino è pronto a tornare in pista in tempi rapidi, con le ipotesi Fiorentina e Roma a stuzzicarlo per la possibile ripartenza. La prima opzione sarebbe viola, nella città e con la squadra da sempre nel cuore di Sarri.

La posizione di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina si fa sempre più complicata dopo il pareggio subìto in rimonta a Cesena contro lo Spezia (era sul 2-0, è finita 2-2): Commisso ha investito, prima ancora di vendere Chiesa alla Juve, e i 4 punti in 4 partite non lo soddisfano certamente. Oggi a Firenze ci sarà un incontro tra il patron italoamericano e Iachini: la partita con l' Udinese può diventare l' ultima spiaggia, a meno che la situazione non precipiti.

Non dorme sonni tranquilli neanche il giallorosso Paulo Fonseca: la vittoria casalinga con il Benevento non raffredda gli umori dei nuovi proprietari statunitensi, già in contatto per avere gli ex juventini Sarri o Allegri e così varare il nuovo corso. Gli ultimi due allenatori campioni d' Italia, dunque, sono liberi (o quasi) da contratti e sono pronti a tornare protagonisti in Serie A.

E la sempre più imminente rescissione di Sarri sarebbe anche ossigeno puro per le casse juventine, visto che può maturare un risparmio lordo di oltre 10 milioni di euro. «Ho un ottimo ricordo di Sarri - avava detto Andrea Agnelli giovedì, dopo l' assemblea degli azionisti che ha approvato un bilancio con 90 milioni di passivo -: ho scoperto una persona colta e dotata di senso dell' umorismo. Sono estremamente felice abbia vinto lo scudetto con noi, anche se non è scattata l' alchimia con l' ambiente».

