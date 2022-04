9 apr 2022 19:00

AVVISATE MAX VERSTAPPEN, NON POTRÀ PIÙ FARE IL FURBETTO! LA MANOVRA “INTIMIDATORIA” REALIZZATA DAL CAMPIONE DEL MONDO AD ABU DHABI CON LEWIS HAMILTON E RIPETUTA DUE SETTIMANE FA IN ARABIA SAUDITA NON SARÀ INFATTI PIÙ AMMESSA DAL GRAN PREMIO DI AUSTRALIA DI DOMANI. IN ENTRAMBI I CASI IL PILOTA DELLA RED BULL HA AFFIANCATO IL RIVALE IN REGIME DI SAFETY CAR, POCHI ISTANTI PRIMA DELLA RIPARTENZA. QUESTO NON SARÀ PIÙ CONSENTITO: COSA DICE LA NORMA…