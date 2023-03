23 mar 2023 10:15

AVVISATE I PRESIDENTI DELLA SERIE A: LE TV HANNO CHIUSO I RUBINETTI. SE VOLETE UNA PROVA DI QUEL CHE SARA’ IL FUTURO DEL CALCIO ITALIANO (CHE VALE SEMPRE MENO) GUARDATE AL CASO DELLA UNDER 21. LA RAI NON HA RINNOVATO IL CONTRATTO CON LA FIGC PER LE PARTITE DEGLI AZZURRINI E DELLA NAZIONALE FEMMINILE (CHE SARANNO TRASMESSE IN ESCLUSIVA SU FIGC.IT E SUI CANALI SOCIAL DELLA FEDERAZIONE). PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO, LA TV DI STATO AVEVA OFFERTO IL 50% IN MENO RISPETTO ALL'ULTIMO ACCORDO…