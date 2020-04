AVVISO AI NAVIGATI - "CHI CHIUDE ARBITRARIAMENTE I CAMPIONATI RISCHIA L'ESCLUSIONE DALLE COPPE" - IL PRESIDENTE UEFA CEFERIN CONTRO LA DECISIONE DELLA FEDERCALCIO BELGA: "NON CREDO SIA GIUSTA. PORTE CHIUSE? MEGLIO CHE NON GIOCARE". LA REPLICA: "NON SI POSSONO OBBLIGARE LE LEGHE A CONTINUARE" – LA LEGA CALCIO CONTINUA A TRATTARE CON L’ASSOCALCIATORI SUL TAGLIO DEGLI STIPENDI…

L'Uefa non ha gradito assolutamente la decisione della lega belga di assegnare il titolo al Bruges e chiudere qui il campionato, bloccato come tutti gli altri per la pandemia di coronavirus.

E vuole evitare che altre leghe si comportino alla stessa maniera. Il presidente Aleksander Ceferin lo dice chiaramente in un'intervista rilasciata all'emittente tedesca Zdf. Al momento dello stop, nella Jupiler League erano state disputate 29 partite sulle 30 previste nella stagione regolare giocate: gli spareggi del round finale e i playoff erano ancora da disputare. "Non credo che questa sia la decisione giusta - è il commento di Ceferin -. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti sia più comodo".

Ieri sera l'Uefa, l'associazione dei club Eca e le leghe europee hanno inviato una lettera ai loro membri raccomandando di non cancellare i campionati nazionali: "I belgi e le federazioni che potrebbero considerare di fare lo stesso stanno rischiando la partecipazione alla competizione europea del prossimo anno".

ESTATE, NON AUTUNNO— La maggior parte dei campionati europei è sospesa almeno fino alla fine di aprile, con la prospettiva di completare la stagione in estate. Per questo motivo la Uefa ha rinviato Euro 2020 al prossimo anno. Anche la Champions League e l'Europa League sono bloccate e Ceferin conferma che potrebbero concludersi a porte chiuse e dopo la fine della stagione tradizionale, il 30 giugno, ma non in autunno. "Il calcio non è la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza fan e riaverlo in televisione, piuttosto che niente - è la posizione Uefa -. Questo è ciò che la gente vuole, un po' di energia positiva a casa. Probabilmente accadrà a luglio o agosto, non possiamo giocare a settembre o ottobre".

REAZIONE BELGA— L'avvertimento di Ceferin, comunque, non è piaciuto alla Urbsfa, la Federcalcio belga, chiamata a ratificare la decisione della Lega il prossimo 15 aprile. La Pro League, infatti, ha comunicato che oggi si è tenuta una videoconferenza di oltre un'ora fra la stessa Lega, la federazione e la Uefa.

"Questo confronto costruttivo ha permesso ai leader del calcio belga di spiegare nel dettaglio le ragioni sanitarie ed economiche che hanno portato alla raccomandazione fatta ieri dal Consiglio di Lega, e a contestare qualsiasi approccio atto a costringere una lega a portare avanti le proprie competizioni nell'attuale stato di emergenza sanitaria, con la minaccia di esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione". Alla Uefa è stato chiesto un "diverso approccio che tenga in conto le specifiche di ciascuna lega" e nel giro di una settimana le parti dovrebbero aggiornarsi.

LEGA DI A-AIC

L'eventuale taglio degli stipendi degli atleti è il tema caldo del calcio italiano. Ed è stato quello più a lungo trattato nel corso dell'ultima assemblea della Lega Serie A, che si è svolta nel pomeriggio in conference call. Un paio d'ore di riunione durante le quali non è emersa una linea definita. Per quanto riguarda la ripresa del campionato, la Lega ha scritto in un nota che la prenderà in considerazione solo "quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, attenendosi ai decreti del Governo e tenendo in primaria considerazione la tutela della salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte".

Sugli stipendi, l'intenzione sarebbe quella di portare avanti il dialogo con l'Assocalciatori, che nei giorni scorsi ha respinto la proposta della sospensione dei pagamenti per quattro mesi mettendo sul tavolo un congelamento di un mese solo.

Durante l'assemblea è stata rappresentata la posizione emersa dal tavolo di lavoro tra Uefa, Eca e Leghe Europee, favorevole al completamento delle competizioni nazionali e continentali. "Nell'affrontare i diversi scenari, che restano incerti, - spiega la nota - la Lega serie A, con la partecipazione dei rappresentanti delle società proseguirà tramite i tavoli di lavoro già costituiti ad analizzare l'impatto e le conseguenze del Covid-19 a livello medico, economico, normativo, sportivo e di risk assessment per i Club e la stessa Lega".

