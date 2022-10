18 ott 2022 08:46

CON GLI AYATOLLAH NON SI SCHERZA: LA CAMPIONESSA IRANIANA DI ARRAMPICATA ELNAZ REKABI, CHE LA SCORSA SETTIMANA HA PARTECIPATO AI CAMPIONATI ASIATICI IN COREA DEL SUD SENZA L’HIJAB, È SCOMPARSA NEL NULLA – NON SI HANNO NOTIZIE DI LEI DA ALCUNE ORE: LE SONO STATI SOTTRATTI PASSAPORTO E CELLULARE E LA SUA FAMIGLIA NON RIESCE A RINTRACCIARLA…