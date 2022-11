29 nov 2022 08:12

GLI AYATOLLAH SÌ CHE SANNO COME MOTIVARE LA LORO SQUADRA – LA “CNN” RIVELA CHE, DOPO LA PARTITA D’ESORDIO DELL’IRAN AI MONDIALI IN QATAR, QUELLA IN CUI I CALCIATORI NON HANNO CANTATO L’INNO NAZIONALE, IL CORPO DELLE GUARDIE DELLA RIVOLUZIONE HA MINACCIATO DI ARRESTO E TORTURA LE FAMIGLIE DEI GIOCATORI. RISULTATO? NEL SECONDO MATCH, CONTRO IL GALLES, NON SOLO HANNO CANTATO, MA HANNO ANCHE VINTO PER 2-0 (VEDI CHE FUNZIONANO LE PRESSIONI…)