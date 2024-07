GLI AZZURRI RIMANDATI A SETTEMBRE - IN AUTUNNO L'ITALIA SCENDERÀ IN CAMPO PER GIOCARE LA NATIONS LEAGUE - SIAMO NEL "GIRONE DI FERRO", CON FRANCIA, BELGIO E ISRAELE: LE PRIME DUE CHE SI QUALIFICHERANNO AL TURNO SUCCESSIVO E L'OBIETTIVO RESTA LA "FINAL FOUR" - FARE BENE NELLA NATIONS LEAGUE INCIDERA' SUL RANKING FIFA CHE, A SUA VOLTA, DECIDERÀ LE 12 TESTE DI SERIE EUROPEE PER LE QUALIFICAZIONI MONDIALI (L'EUROPA HA 16 POSTI) - LE PRIME CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE ANDRANNO ALLA COPPA DEL MONDO 2026 LE ALTRE QUATTRO...

Estratto dell'articolo di Fabio Licari per “la Gazzetta dello Sport”

Sarà un autunno caldo per l’Italia, stretta tra la necessità di un rinnovamento urgente e la Nations League che serve per il Mondiale e non può essere trascurata. Come da tradizione, siamo nel gruppo più complicato, con Francia, Belgio e Israele. […] Le prime due si qualificano ai quarti di finale, la quarta retrocede e la terza non si “salva”, ma gioca un playout con una di Serie A per non scendere di categoria. Quelli di Spalletti saranno esperimenti da tre punti. […]

NUOVA NATIONS

Sei partite tra settembre e novembre. Partenza da brividi il 6 settembre a Parigi, Francia-Italia, il match più difficile. Tre giorni dopo si va a Budapest, per la sfida con Israele ormai errante tra Ungheria, Polonia e Slovacchia. A ottobre doppio impegno in casa: il 10 Italia-Belgio a Milano, il 14 Italia-Israele a Udine. Chiusura a novembre con Belgio-Italia (il 14, sede da decidere) e Italia-Francia (il 17, tra Roma e Torino). […] L’obiettivo resta la final four. E qui la Nations comincia a incrociarsi con il Mondiale 2026.

SORTEGGIO MONDIALE

Alla fine dei gruppi di Nations dovrebbe svolgersi il sorteggio di Canada-Messico-Usa 2026. […] Le 54 europee saranno divise in 12 gruppi: 6 gironi da 4 squadre, 6 gironi da 5 squadre. Il ranking Fifa deciderà le 12 teste di serie: in questo momento l’Italia è 8° nel continente, quindi dentro, ma Germania e Svizzera migliorano. La Nations sarà decisiva per la classifica. […]

QUALIFICAZIONI

Con il Mondiale a 48 finaliste, l’Europa ha ora 16 nazionali, ma la strada per qualificarsi resta impervia. Le 12 vincenti volano direttamente in America. Gli altri 4 posti saranno assegnati dal doppio playoff (semifinali e finali) tra le 12 seconde e le 4 migliori di Nations non ancora qualificate. È il format che dà qualche chance a chi non ce la fa con i gruppi. […]