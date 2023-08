BACIAMI PICCINA – IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SPAGNOLA, LUIS RUBIALES, PRIMA HA PROVATO A SMORZARE LE POLEMICHE PER IL BACIO STAMPATO SULLA BOCCA DELLA CALCIATRICE JENNI HERMOSO DURANTE LA PREMIAZIONE DEL MONDIALE (“ERA UNA DIMOSTRAZIONE D’AFFETTO TRA AMICI”) POI HA CHIESTO SCUSA: “HO SBAGLIATO, MA NON C'ERA MALAFEDE” – LA GIOCATRICE LO DIFENDE: “UN GESTO RECIPROCO SPONTANEO”. MA I MINISTRI SPAGNOLI ATTACCANO IL DIRIGENTE – VIDEO

? Rubiales se disculpa por el polémico beso a Jenni Hermoso ? "Seguramente me he equivocado, fue un momento de máxima efusividad" ? "Tengo que aprender de esto y que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que tener más cuidado" pic.twitter.com/wfuWN4ggEY — MARCA (@marca) August 21, 2023

1 – RUBIALES E IL BACIO A HERMOSO: «UNA DIMOSTRAZIONE D’AFFETTO INSIGNIFICANTE»

le scuse del presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales

Luis Rubiales e il bacio a Jenni Hermoso è un caso che in Spagna alimenta polemiche e discussioni. Un’effusione non prevista dopo la premiazione della nazionale di Jorge Vilda è diventata un tema quasi più rilevante della vittoria del Mondiale da parte delle spagnole […]

Ma all’indomani dello «scandalo» con protagonista il 45enne presidente della Federazione, proprio Rubiales è tornato su quanto accaduto archiviando la vicenda e definendola «un’emozione tra due amici che festeggiano qualcosa». Salvo poi rendersi conto e chiedere ufficialmente scusa.

«Sicuramente ho sbagliato, devo ammetterlo. Però è stato fatto senza malafede in un momento di massima effusione. Qui lo abbiamo visto naturale, ma fuori si è creato un trambusto. Devo scusarmi, imparare da questo e capire che quando sei il presidente devi stare più attento».

il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales bacia jenni hermoso 3

Una dichiarazione […] istituzionale, giunta nel pieno della bufera anche politica e che di fatto sconfessa le esternazioni dell’immediatezza. Quel bacio sulle labbra che in pochissimo tempo è diventato molto più celebre del gol storico e decisivo di Carmona.

Le immagini hanno fatto il giro del web e del mondo, per questo Rubiales ha ulteriormente circostanziato quello slancio emotivo così: «Quando due persone hanno una dimostrazione d’affetto insignificante, non diamo attenzione agli idioti e agli stupidi, davvero. Non siamo qui per le str***ate. Ignoriamoli e godiamoci le cose belle, siamo campioni. Tutto ciò che è accaduto è solo che positivo; non è successo niente di male, poi se la gente vuole perdere tempo...».

il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales bacia jenni hermoso 1

«È stata l’emozione del momento», così Jenni Hermoso ha commentato l’episodio, anche se in un primo momento aveva detto che non le era piaciuto . «Non c’è nient’altro – ha specificato a ‘El Tiempo de Juego’ su Cadena COPE – Rimarrà un aneddoto. È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo dovuto all’immensa gioia di aver vinto una Coppa del Mondo. Il presidente e io abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutte noi è stato perfetto e quello è stato un gesto naturale di affetto e riconoscenza».

il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales bacia jenni hermoso

Caso chiuso? Non per il ministro ad interim della Cultura e dello Sport spagnolo, Miquel Iceta, che in un’intervista alla radio Rne ha definito «inaccettabile» quel bacio chiedendo inoltre a Rubiales di «fornire spiegazioni» e di presentare le sue «scuse». Ancora più dura è la posizione di Irene Montero, ministra ad interim delle Pari opportunità: l’esponente del partito Podemos, ha definito una «forma di violenza sessuale» quella che Rubiales ha sintetizzato in una «dimostrazione d’affetto tra amici». […]

jenni hermoso con la coppa del mondo vinta dalla spagna il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales abbraccia jenni hermoso