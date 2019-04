BALO, CHE COMBINI? “MI HA ROTTO IL NASO”, IL DIFENSORE DEL BORDEAUX PABLO ACCUSA SUPERMARIO DI UNA MANATA VOLONTARIA – L’ATTACCANTE DEL MARSIGLIA RISCHIA UNA UNA SQUALIFICA DI 8 GIORNATE – L’EPISODIO SFUGGITO AGLI OCCHI DELL'ARBITRO, POTREBBE FINIRE DAVANTI ALLA DISCIPLINARE CHE DECIDEREBBE MERCOLEDÌ CON LA PROVA TV- PABLO E’ STATO POI ESPULSO PER UNA SPALLATA ALL’ITALIANO – VIDEO

l difensore brasiliano del Bordeaux Pablo accusa Mario Balotelli di avergli rotto il naso con una manata venerdì, durante la sfida tra i girondini e il Marsiglia. La punta italiana rischia quindi fino a otto giornate di squalifica. Il Bordeaux ha vinto per 2-0.

L'episodio è sfuggito all'arbitro El Hadj e ai controllori addetti alla Var: potrebbe quindi intervenire la prova tv, e il rischio come detto è di una squalifica dalle cinque alle otto giornate. Balotelli è entrato in campo al 69', subito prima del secondo gol del Bordeaux, e poco dopo è entrato in contatto con Pablo che ha iniziato a grondare sangue dal naso, è stato poi ammonito per proteste ed espulso all'82' proprio per una spallata all'italiano. Una spallata che, a questo punto, avrebbe il sapore della vendetta. Per Pablo frattura del setto nasale e, da parte del Bordeaux, la richiesta di una dura sanzione. Una decisione è attesa per mercoledì 10 aprile

